Ekonomi

Bakan Kurum'dan Maltepe'deki "Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin paylaşım

Bakan Kurum,"Sağlam ve güvenli yuvalar hayal değil. İstanbul'da riskli yapıları dönüştürmeye devam ederken, Maltepe de 'Yarısı Bizden' dedi. Hak sahibi kardeşlerimiz evlerine ve iş yerlerine kavuştu." ifadesini kullandı.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
Bakan Kurum'dan Maltepe'deki "Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin paylaşım

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde 2023'te başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası ile İstanbul'da riskli yapıların dönüşümü devam ediyor.

Kampanya kapsamında bina bazlı dönüşümlerde hak sahiplerine bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma yardımını içeren 1 milyon 875 lira destek veriliyor.

İş yerleri için de 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi, 125 bin lira taşınma yardımını içeren 1 milyon liralık destek sağlanıyor.

Alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde ise inşaatları TOKİ veya Emlak Konut üstlenirken, 875 bin lira hibe bina maliyetinden düşürülerek kalan tutar uygun taksitlere bölünüyor.

Bu kapsamda İstanbul Maltepe'de kampanyadan faydalanan hak sahipleri 11 konut ve 3 yerinin yer aldığı depreme dayanıklı yeni binalarına yerleşti.

"Sağlam ve güvenli yuvalar hayal değil"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da NSosyal hesabından, Yarısı Bizden Kampanyası'ndan yararlanan vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Bakan Kurum, paylaşımında, "Sağlam ve güvenli yuvalar hayal değil. İstanbul'da riskli yapıları dönüştürmeye devam ederken, Maltepe de 'Yarısı Bizden' dedi. Hak sahibi kardeşlerimiz evlerine ve iş yerlerine kavuştu." sözlerini sarf etti.

Görüntülerde görüşlerine yer verilen hak sahibi Nesime Kıraç ise dönüşüm sürecinin, beklediklerinden çok daha hızlı tamamlandığını belirtti.

Kıraç, binada, eski olmasından dolayı ısınmada ve asansörün olmaması gibi sorunlar olduğunu vurgulayarak, "Herkesi ikna ettim. Alınan karotun sonucu bina çürük çıktı. Devletin işin içinde olması bana çok güven verdi, denetim vardı. 2 yılı bulmadan evimize yerleştik. Ben herkese tavsiye ederim." dedi.

Riskli binayla birlikte iş yeri de dönüşen hak sahibi Hakan Barut da binanın 50-60 yıllık eski bir bina olduğunu belirterek, "Biz bina yıkılırken de mesela ne kadar demir çıktığını görüyorduk. Şimdi yapılana bakıyoruz arada uçurum kadar fark var. Yeni sistemde her şey denetleniyor, ona göre inşaat yapılıyor. Hakikaten eskisiyle kıyaslanmayacak kadar güvenilir." diye konuştu.

