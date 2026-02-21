Dolar
43.83
Euro
51.71
Altın
5,103.92
ETH/USDT
1,973.70
BTC/USDT
68,194.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Ramazan 2026

Bakan Kurum, Gaziantep'te depremzede ailenin yeni evine misafir oldu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremden sonra inşa edilen afet konutlarında yaşayan 3 çocuklu Çınar ailesinin evine konuk oldu.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
Bakan Kurum, Gaziantep'te depremzede ailenin yeni evine misafir oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kurum, "Yeni Evim, İlk İftarım" programı kapsamında 6 Şubat depremlerinin ardından afet konutlarında yaşayan Çınar ailesinin evini ziyaret etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Program sonrasında ilçedeki vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum, Çınar ailesinin çay davetini de geri çevirmedi.

Depremzede aileyi yeni evinde ziyaret ederek aileyle sohbet eden Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Bu devlet, 11 ilde bu kadar kısa zamanda 455 bin konutu yaptı. Nurdağı'nın yüzde 70'i yıkılmıştı. Burası sokağıyla parkıyla eskisinden daha güçlü binalarıyla yeni bir Nurdağı oldu. Çocuklarımız geleceğe daha güvenle bakacak. Huzurla büyüyecekler. İnşallah burada mutlu huzurlu bir şekilde oturacaklar. Hep birlikte bir mücadele ortaya koyduk. Kolay değildi, ulaşmak gitmek gelmek hepsi zordu ama hepsini sırayla hamdolsun, hem belediyelerimiz hem de vatandaşlarımızla üstesinden geldik. Çok şükür ki bugün bu evlerde huzurla oturuyorsunuz. Allah bir daha yaşatmasın."

Ev sahibi Servet Çınar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 21. "İyilik Gemisi" Mısır'a ulaştı
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
İzmir'de istinat duvarı çöken bina sakinleri sorunun çözülmesini istiyor
Mesleki Yeterlilik Kurumunda geçici işlere ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
Atıkları usulsüz depolayan Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza uygulandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bakan Kurum, Gaziantep'te depremzede ailenin yeni evine misafir oldu

Bakan Kurum, Gaziantep'te depremzede ailenin yeni evine misafir oldu

Bakan Kurum: Yeni bir yuvaya dair umudu olmayan tek bir hemşerim kalmayacak

Bakan Kurum: Türkiye küresel iklim krizine karşı verilecek mücadelenin doğal merkezidir

İstanbul'da, Bakan Kurum başkanlığında COP31'in başlangıç toplantısı yapıldı

İstanbul'da, Bakan Kurum başkanlığında COP31'in başlangıç toplantısı yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet