Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi kapsamında diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabul etti.
Zirvenin yapıldığı Johannesburg Expo Center'daki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan ve MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Etiyopya Başbakanı Ali ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.
Buna göre görüşmede, Türkiye ile Etiyopya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin Etiyopya ile ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerini geliştirmek için çalıştığını, işbirliğinin atılacak adımlarla daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını ifade etti.
Erdoğan, Etiyopya ve Somali arasında Ankara Deklarasyonu ile tesis edilen uzlaşma zemininin geliştirilmesinin önemini vurgularken, bu uzlaşmanın bölgedeki diğer sorunların çözümüne olumlu örnek oluşturmasını temenni ettiklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIKTA liderleriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasındaki gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın liderleriyle bir araya geldi.
Erdoğan'ın, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temasları devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Gibran Rakabuming Raka, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Meksika Hazine Bakanı Edgar Amador ile MIKTA kapsamında görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve temasları kapsamında zirvenin yapıldığı Johannesburg Expo Center'da Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço ile zirvenin yapıldığı Johannesburg Expo Center'da görüştü.
Görüşmede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Zirvenin yapıldığı Johannesburg Expo Center'daki görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.