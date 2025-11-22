Dolar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’da “Gençlik Meclisi Model BM Konferansı GENCMUN'25” kapanış programında konuşuyor.
logo
Gündem

Aydın'da ziraat alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mustafa Çelik  | 22.11.2025 - Güncelleme : 22.11.2025
Aydın'da ziraat alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın

Kavaklı Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Aydın'da ziraat alanında çıkan yangına müdahale ediliyor
Mersin'de bazı ilçelerdeki su kesintisi sürüyor

