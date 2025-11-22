Aydın'da ziraat alanında çıkan yangına müdahale ediliyor
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Aydın
Kavaklı Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.