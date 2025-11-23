Dolar
42.44
Euro
48.94
Altın
4,066.01
ETH/USDT
2,812.10
BTC/USDT
86,229.00
BIST 100
10,922.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da aracıyla bir başka sürücünün önünü kesmeye çalışan kişi yakalandı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü kesmeye çalışan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kişi yakalandı.

Semih Erdoğdu  | 23.11.2025 - Güncelleme : 23.11.2025
İstanbul'da aracıyla bir başka sürücünün önünü kesmeye çalışan kişi yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gereği yapıldı" başlığıyla NSosyal hesabından yaptığı açıklamada,"Yol kesmek, araçtan inip kavga etmek, aracın aynasını kırmak, aracı tekmelemek, bu tür zorbalıklar yeni trafik kanunu teklifinin yasalaşmasıyla en kısa sürede bitecek." ifadesini kullandı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü kesmeye çalışan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren T.F.'nin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İlk kez yeni trafik kanunu teklifine girecek maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan bu sürücüye, 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Bu cezadan sonra sizce bir daha yapabilir mi? Trafik cezaları caydırıcı olacak. Trafik düzenini bozmak, vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla ve Antalya'da kuvvetli sağanak uyarısı
Türkiye, COP31 ile küresel iklim diplomasisinin merkezi olmaya hazırlanıyor
KVKK'den "kasım ve cuma" indirim kampanyaları için "sahte web sitelerine dikkat" uyarısı
İstanbul'da aracıyla bir başka sürücünün önünü kesmeye çalışan kişi yakalandı
Başkentte apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı

Benzer haberler

İstanbul'da aracıyla bir başka sürücünün önünü kesmeye çalışan kişi yakalandı

İstanbul'da aracıyla bir başka sürücünün önünü kesmeye çalışan kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya: Suç odaklarına karşı mücadeleyi yok saymak, vatan evlatlarının emeğine hakarettir

Bakan Yerlikaya, 3 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu

Ankara'da drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü yakalandı

Ankara'da drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü yakalandı
Bodrum'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Bodrum'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Bakan Yerlikaya: 2026 genel atamasında personelimize zorunlu ikinci şark tebligatı yapılmayacak

Bakan Yerlikaya: 2026 genel atamasında personelimize zorunlu ikinci şark tebligatı yapılmayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet