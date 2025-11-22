Dolar
42.44
Euro
48.94
Altın
4,066.01
ETH/USDT
2,713.00
BTC/USDT
83,743.00
BIST 100
10,922.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’da “Gençlik Meclisi Model BM Konferansı GENCMUN'25” kapanış programında konuşuyor.
logo
Yaşam

Antalya'da güneşli havayı fırsata çeviren vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu

Hava sıcaklığının 27 derece olarak kaydedildiği Antalya'da, denize giren ve güneşlenen vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Fatih Hepokur  | 22.11.2025 - Güncelleme : 22.11.2025
Antalya'da güneşli havayı fırsata çeviren vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığı ise 23 derece olarak ölçüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Güneşli ve sıcak havayı fırsata dönüştürenler Konyaaltı Sahili'nde hareketliliğe neden oldu.

Yabancı turistler ve kent sakinleri, plajlardan denize girdi, kumsalda güneşlendi, bazıları da palmiye ağaçları altında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü.

Bazı turistler de jet ski, yelkenli ve deniz paraşütüyle keyifli anlar yaşadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın'da ziraat alanında çıkan yangına müdahale ediliyor
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi'ndeki konuşmasına ilişkin paylaşım
Sedanur öğretmenin Ağrı kırsalındaki tek öğrencisiyle sevgi dolu eğitim yolculuğu
Emine Erdoğan, Güney Afrika'da Uluslararası Maarif Okulu'nu ziyaret etti
Mersin'de bazı ilçelerdeki su kesintisi sürüyor

Benzer haberler

Antalya'da güneşli havayı fırsata çeviren vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu

Antalya'da güneşli havayı fırsata çeviren vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu

Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye ekonomisini dolar bazında 6,5 kat büyüttük

Ticaret Bakanı Bolat: Esnaf kredilerinde 148 milyar liraya ulaştık

Antalya'da gençliğinde eline aldığı berber makasını 57 yıldır bırakmıyor

Antalya'da gençliğinde eline aldığı berber makasını 57 yıldır bırakmıyor
Tarımda yerli ve yabancı üreticiler yeni iş fırsatları için Antalya'da buluştu

Tarımda yerli ve yabancı üreticiler yeni iş fırsatları için Antalya'da buluştu
Growtech Antalya Tarım Fuarı'nda "Yeşil Yakalılar" paneli düzenlendi

Growtech Antalya Tarım Fuarı'nda "Yeşil Yakalılar" paneli düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet