Gündem

Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Fatih Gökbulut  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde olması bekleniyor.

Etkisini sabah saatlerinden itibaren kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
