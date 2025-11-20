Hatay Defne'de afet konutlarının ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor
Hatay'ın Defne ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 6 bin 737 afet konutunun ve 15 ticaret merkezinin inşası devam ediyor.
Valiliğin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Ballıöz, Çökek ve Koçören mahallelerinde 6 bin 737 konut, 15 ticaret merkezi ve 8 caminin inşası ile bölgenin altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Proje sayesinde vatandaşların modern yapılarda güvenli ve ferah yaşam alanlarına kavuşmasının amaçlandığı vurgulandı.
Açıklamada, Vali Mustafa Masatlı'nın çalışmaları yerinde incelediği ve bilgi aldığı, konutların, ticaret merkezlerinin ve camilerin inşasının kısa sürede tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.