Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk vefat etti
Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, 67 yaşında yaşamını yitirdi.
Ankara
Edinilen bilgiye göre Öztürk, Ankara'da tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Öztürk'ün cenazesi, 2 Aralık'ta Giresun'un Çanakçı ilçesi Akköy köyünde toprağa verilecek.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da hayatını kaybeden Öztürk için sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:
"26'ncı ve 27'nci dönem AK Parti Giresun Milletvekili, değerli dava arkadaşımız Cemal Öztürk'ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ailesine sabrıcemil, sevenlerine başsağlığı niyaz ediyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "26'ncı ve 27'nci Dönem Giresun Milletvekilimiz, yol ve dava arkadaşımız Cemal Öztürk'ün vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, ailesine sabrıcemil, sevenlerine, Giresunlu kardeşlerime ve AK Parti'mize başsağlığı niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Öztürk'ün vefatı dolayısıyla NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"Plan ve Bütçe Komisyonu başta olmak üzere uzun yıllar TBMM'de birlikte mesai yaptığımız, kıymetli yol ve dava arkadaşımız, önceki dönemler Giresun Milletvekilimiz Cemal Öztürk Beyefendi'nin uzun süren rahatsızlığı sonrasında vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Tecrübesi, birikimi ve ilkeli siyasi duruşu ile Giresun'a ve ülkemize yaptığı hizmetleri hayırla yad ediyoruz. Cemal ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve AK Parti teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"26. ve 27. Dönem Milletvekilimiz Cemal Öztürk abimizin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Partimize ve milletimize yapmış olduğu değerli hizmetler daima hayırla yad edilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza sabır ve metanet diliyorum. Mekanı cennet olsun."
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ise NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, "Önceki dönem Giresun Milletvekilimiz, yol arkadaşımız merhum Cemal Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.