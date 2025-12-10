Emine Erdoğan: Filistin'de özgürlüğü elinden alınan insanların acısı, dünyanın adalet arayışını derinleştiriyor
Emine Erdoğan, "Bugün, Filistin'de yurtlarından koparılan, özgürlüğü elinden alınan, en temel hakları dahi çok görülen insanların acısı, dünyanın adalet arayışını daha da derinleştiriyor." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"İnsan hakları, insanın doğuştan taşıdığı onurun en yalın hakkıdır. 10 Aralık, bu hakların korunmadığı her yer için yükselen bir vicdan çağrısıdır. Bugün, Filistin'de yurtlarından koparılan, özgürlüğü elinden alınan, en temel hakları dahi çok görülen insanların acısı, dünyanın adalet arayışını daha da derinleştiriyor. Ve biz biliyoruz ki, adil bir dünya mümkündür. Yeter ki insan, insanın acısına duyarsız kalmasın, yeter ki hak, güçten değil, haktan yana büyüsün."
İnsan hakları, insanın doğuştan taşıdığı onurun en yalın hakkıdır.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 10, 2025
10 Aralık, bu hakların korunmadığı her yer için yükselen bir vicdan çağrısıdır.
Bugün, Filistin’de yurtlarından koparılan, özgürlüğü elinden alınan, en temel hakları dahi çok görülen insanların acısı, dünyanın… pic.twitter.com/H3NICQKMlC
Paylaşımda, Emine Erdoğan'ın insan haklarıyla ilgili konuşmalarından kesitler ile İsrail'in Gazze'ye saldırdığı anların bulunduğu video da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.