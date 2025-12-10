Dolar
42.61
Euro
49.61
Altın
4,198.21
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,268.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Brann Teknik Direktörü Freyr Alexandersson ve futbolcu Vetle Dragsnes, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacakları maça ilişkin Brann Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Emine Erdoğan: Filistin'de özgürlüğü elinden alınan insanların acısı, dünyanın adalet arayışını derinleştiriyor

Emine Erdoğan, "Bugün, Filistin'de yurtlarından koparılan, özgürlüğü elinden alınan, en temel hakları dahi çok görülen insanların acısı, dünyanın adalet arayışını daha da derinleştiriyor." dedi.

Orhan Onur Gemici  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Emine Erdoğan: Filistin'de özgürlüğü elinden alınan insanların acısı, dünyanın adalet arayışını derinleştiriyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İnsan hakları, insanın doğuştan taşıdığı onurun en yalın hakkıdır. 10 Aralık, bu hakların korunmadığı her yer için yükselen bir vicdan çağrısıdır. Bugün, Filistin'de yurtlarından koparılan, özgürlüğü elinden alınan, en temel hakları dahi çok görülen insanların acısı, dünyanın adalet arayışını daha da derinleştiriyor. Ve biz biliyoruz ki, adil bir dünya mümkündür. Yeter ki insan, insanın acısına duyarsız kalmasın, yeter ki hak, güçten değil, haktan yana büyüsün."

Paylaşımda, Emine Erdoğan'ın insan haklarıyla ilgili konuşmalarından kesitler ile İsrail'in Gazze'ye saldırdığı anların bulunduğu video da yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'dan Gazze'ye 5 tır insani yardım gönderildi
Denizli'de 5,6 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı
SETA'da "Bir Yılın Ardından Suriye: Toparlanma ve Yeniden İnşa" adlı konferans düzenlendi
Dışişleri Bakanı Fidan: 8 Aralık Suriye halkı için yeni bir umut ve başlangıç oldu
İletişim Başkanı Duran: Biz insana hizmeti en yüce değer sayan bir medeniyetin mirasçılarıyız

Benzer haberler

Emine Erdoğan: Filistin'de özgürlüğü elinden alınan insanların acısı, dünyanın adalet arayışını derinleştiriyor

Emine Erdoğan: Filistin'de özgürlüğü elinden alınan insanların acısı, dünyanın adalet arayışını derinleştiriyor

Şam'da ilk kez Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle bir etkinlik düzenlendi

Dünya İnsan Hakları Günü ve küresel egemenlik savaşlarında hak ve özgürlüklerin istismarı

Emine Erdoğan: Gazze'deki kadın gazeteciler, gerçeğin sesini çekip çıkaran irfan ve cesaret timsalleridir

Emine Erdoğan: Gazze'deki kadın gazeteciler, gerçeğin sesini çekip çıkaran irfan ve cesaret timsalleridir
Uzmanlara göre insan haklarının evrensel uygulaması için BM sisteminde reform gerekiyor

Uzmanlara göre insan haklarının evrensel uygulaması için BM sisteminde reform gerekiyor
Emine Erdoğan: Şehit olan Filistinli kardeşlerimiz, insanlığa gönül koyarak hayata veda ettiler

Emine Erdoğan: Şehit olan Filistinli kardeşlerimiz, insanlığa gönül koyarak hayata veda ettiler
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet