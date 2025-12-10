Dolar
Brann Teknik Direktörü Freyr Alexandersson ve futbolcu Vetle Dragsnes, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacakları maça ilişkin Brann Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
Gündem

Denizli'de 5,6 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Denizli'de Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yerel düzey masabaşı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Sebahatdin Zeyrek  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Denizli'de 5,6 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek/AA

Denizli

Tatbikat senaryosuna göre Honaz ilçesinde saat 10.15'te meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem ilçe merkezi ile Merkezefendi, Pamukkale, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde yıkıma yol açtı.

Bunun üzerine il ve ilçe afet yönetim merkezleri kuruldu.

Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında İl AFAD Müdürlüğü'nde oluşturulan afet yönetim merkezinde yerel düzey afet grup yöneticileri ve üyeleri bir araya geldi. Coşkun daha sonra aldığı bilgilerin ardından gerekli yönlendirmeleri gerçekleştirdi.

Tatbikatın ikinci bölümünde Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde bulunan AFAD Lojistik Merkezi yanındaki sahada, koordinasyon merkezi, kayıt masası ve barınma çadırı, personel konuşlanma ile iaşe alanları kuruldu.

Buradaki temsili enkaz alanında 300 kişinin katıldığı arama kurtarma ve destek ekiplerinin çalışmaları yerinde incelendi.

Bazı binaların yıkıldığı senaryosuyla devam eden tatbikatta enkaz altında kalanlar ekipler tarafından tespit edilip kurtarıldı.

Aramalar sırasında yakınları enkaz altında kalan vatandaşlar da senaryo gereği gözyaşı döktü, binalara girmek isteyenler jandarma ekipleri tarafından engellendi.

Enkaz altındaki yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslara taşındı.

​​​​​​​

