Dolar
42.58
Euro
49.63
Altın
4,191.18
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,201.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, İstanbul'da "15. Türkiye Enerji Zirvesi"nde konuşuyor
logo
Yaşam

Sarp kayalarla çevrili Kapıkaya Kanyonu kışın da tırmanış tutkunlarını ağırlıyor

Adana'nın Karaisalı ilçesindeki Kapıkaya Kanyonu, kış aylarını doğa yürüyüşüyle geçirmek isteyenlerin yanı sıra etrafındaki sarp kayalıklar sayesinde tırmanış tutkunlarına da ev sahipliği yapıyor.

Yakup Sağlam  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
Sarp kayalarla çevrili Kapıkaya Kanyonu kışın da tırmanış tutkunlarını ağırlıyor Fotoğraf: Yakup Sağlam/AA

Adana

Kent merkezine 72, ilçe merkezine ise 10 kilometre uzaklıktaki kanyon, kış mevsiminde de trekking, foto safari ve dağcılık meraklılarını ağırlıyor.

Ortasından Çakıt Çayı geçen kanyon, 7 kilometreyi aşan yürüyüş güzergahında doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Kapıkaya Kanyonu, metrelerce yükselen kayalıkları ve 100'ü aşkın tırmanış rotasıyla hem profesyonel hem de sınırlarını zorlamak isteyen amatör sporcuları buluşturuyor.

Hazırlıkların ardından sarp kayalara tırmanan sporcular, zirveye ulaştıktan sonra kanyonun manzarasını yukarıdan inceleme şansı buluyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Burada harika rotaları görebiliyor ve muhteşem manzaralara şahit olabiliyoruz"

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Burhan Şahin, AA muhabirine, amatör ruhla başladığı dağ tırmanışını 15 yıldır profesyonel olarak sürdürdüğünü söyledi.

Kapıkaya'nın önemli tırmanış alanlarından biri olduğunu dile getiren Şahin, "Burada harika rotaları görebiliyor ve muhteşem manzaralara şahit olabiliyoruz." dedi.

Şahin, federasyonun, Adana'da dağcılık şenliği düzenlenmesi için çalışmalar yaptığını anlattı.

Kilikya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı Ali Can da 60 lisanslı sporcuyla tırmanış yaptıklarını ifade ederek, "Adana'da doğa yürüyüşü için birçok uygun parkur bulunuyor. Bu parkurlar şehir dışındaki sporcuların ilgisini çekiyor. Doğaseverler bu bölgeyi keşfetmek istiyor." diye konuştu.

"Manzaraya bakmak büyük keyif veriyor"

Kanyonda tırmanış yapan Gökhan Öcal ise internette gördüğü videoların ardından dağcılığa merak saldığını belirterek, "Zirvelerden manzaraya bakmak büyük keyif veriyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin'de rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç seyir halindeki 3 araca zarar verdi
İstanbul merkezli 6 ilde yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla 20 şüpheli gözaltında
Taşınabilir otomatik şok cihazı hakkındaki yönetmelik Resmi Gazete'de
Türkiye'de doğurganlık hızı 11 yıldır aralıksız düşüyor
Çıldır Gölü'nün gözdesi "kütük ev" yeniden kış turizmi için hazırlanıyor

Benzer haberler

Sarp kayalarla çevrili Kapıkaya Kanyonu kışın da tırmanış tutkunlarını ağırlıyor

Sarp kayalarla çevrili Kapıkaya Kanyonu kışın da tırmanış tutkunlarını ağırlıyor

Serebral palsili oğlu için ürettiği ekipmanlar diğer hastalara da umut oldu

Devlet desteğiyle Trabzon hurması cipsi üreten kadın girişimci, istihdam ve kapasitesini artırdı

Ordu Yoroz Kent Ormanı'ndaki sarp kayalar dağcıların yeni rotası oldu

Ordu Yoroz Kent Ormanı'ndaki sarp kayalar dağcıların yeni rotası oldu
Akciğer kanserini yenen hastadan "sigarayı bırakın" çağrısı

Akciğer kanserini yenen hastadan "sigarayı bırakın" çağrısı

Adana'da tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleriyle 8 bin kişiye istihdam sağlanacak

Adana'da tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleriyle 8 bin kişiye istihdam sağlanacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet