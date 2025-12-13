Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,300.57
ETH/USDT
3,125.60
BTC/USDT
90,504.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Üs bölgelerinde kullanılan jeneratörlerden açığa çıkan atık ısı enerjisi yeniden değerlendiriliyor

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Mehmetçiğin üs bölgelerinde kullandığı jeneratörlerden açığa çıkan atık ısı enerjisinin yeniden değerlendirilerek ortam ısıtması ve sıcak su temininde kullanılmasına yönelik proje çalışmaları başlatıldı.

Utku Şimşek  | 13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
Üs bölgelerinde kullanılan jeneratörlerden açığa çıkan atık ısı enerjisi yeniden değerlendiriliyor

Ankara

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Mehmetçik, zorlu koşullarda görev yaparken yalnızca güvenliği sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda çevreye ve doğaya karşı duyarlılığını da her koşulda sürdürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üs bölgelerinde bu anlayış doğrultusunda hem ihtiyaçların karşılanması hem de çevresel sürdürülebilirliğin korunması için titiz bir çalışma yürütülüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Üs bölgelerinde Mehmetçiğin ısınma ihtiyacı ağırlıklı olarak kömürle karşılanırken, odun sadece kömürün tutuşturulması amacıyla kullanılıyor.

Bölgenin iklim şartları dikkate alınarak kömür ve odun ihtiyacı mevzuata uygun şekilde tespit ediliyor.

Kömür ve odun ihtiyacı eksiksiz temin ediliyor

Bu çerçevede 2025'te Irak'ın kuzeyindeki üslerde kullanılmak üzere yeterli miktarda kömür ve kömürü tutuşturmak için kullanılan gerekli miktarda odun yaklaşık 150 milyon lira maliyetle tedarik edilerek, bulundukları bölgelerde herhangi bir ağaç kesimi yapılmadan Mehmetçiğe ulaştırıldı.

Bu tedarikler, zorlu coğrafyada görev yapan Mehmetçiğin ihtiyaçlarının kesintisiz ve en iyi şekilde karşılanması amacıyla gerçekleştirildi.

Ayrıca sıfır emisyon hedefi kapsamında önemli bir çevreci adım da atıldı.

Üs bölgelerinde kullanılan jeneratörlerden açığa çıkan atık ısı enerjisinin yeniden değerlendirilerek ortam ısıtması ve sıcak su temininde kullanılmasına yönelik proje çalışmaları başlatıldı. Bu sayede fosil yakıt tüketiminin azaltılması hedeflenirken, doğaya saygılı, sürdürülebilir bir yaklaşım benimsenerek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma kararlılığı ortaya konuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Putin ile görüşme) Barış uzakta değil, onu görüyoruz
Üs bölgelerinde kullanılan jeneratörlerden açığa çıkan atık ısı enerjisi yeniden değerlendiriliyor
Uydu verilerinden Konya ve Bursa ovalarında yatay ve düşey hareketler tespit edildi
Antalya'da 46 yıldır terzilik yapan Sadettin Dönmez mesleğini "aşkla" yaşatıyor
Öğretmenler "kitap tahlili" ile öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırıyor

Benzer haberler

Üs bölgelerinde kullanılan jeneratörlerden açığa çıkan atık ısı enerjisi yeniden değerlendiriliyor

Üs bölgelerinde kullanılan jeneratörlerden açığa çıkan atık ısı enerjisi yeniden değerlendiriliyor

MSB: Son bir haftada 4 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Bakan Güler: Terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı işlemesi için terör örgütü koşulsuz olarak silahlarını teslim etmeli

MSB'den Poggio Dart-2025 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım

MSB'den Poggio Dart-2025 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
MSB: Son bir haftada 2 PKK'lı terörist teslim oldu

MSB: Son bir haftada 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yaptı

Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet