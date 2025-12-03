Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yaptı
ASFAT ile Romanya arasında TCG Akhisar'ın satışına yönelik imzalanan anlaşmayla Türkiye, ilk kez NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yapmış oldu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketinden (ASFAT) yapılan açıklamada, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 2024'te inşası tamamlanan TCG Akhisar'ın, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ihracatının başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anlaşmanın, Türkiye'nin savunma ihracatında önemli bir kilometre taşı niteliği taşıdığına işaret edilen açıklamada, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin de yeni bir seviyeye taşındığı ifade edildi.
ASFAT’TAN YENİ BİR İLK, YENİ BİR BAŞARI!— ASFAT (@MSB_ASFAT) December 3, 2025
ASFAT, Türkiye’nin NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye ilk kez Savaş Gemisi ihracatını gerçekleştirdi!
ASFAT ile Romanya Savunma Bakanlığı arasında 1 adet Korvet (Light Corvette) ihracatına yönelik sözleşme imzalandı!
🇷🇴🤝🏻🇹🇷 Romanya… pic.twitter.com/wbGM8A1nWP
Türkiye'nin ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yapmış olduğu belirtilen açıklamada, bu durumun sadece ASFAT'ın değil, aynı zamanda Türk savunma sanayisinin uluslararası alanda ulaştığı güvenilirlik, kalite ve teknolojik yetkinliğin somut bir göstergesi olarak değerlendirildiği aktarıldı.
Açıklamada, Akhisar'ın korvet olarak Romanya envanterine katılmasının bölgesel deniz güvenliğine katkı sunmasının yanı sıra, Romanya Deniz Kuvvetleri'nin modernizasyon hedeflerine güçlü bir destek sağlayacağı kaydedildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.