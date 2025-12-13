Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Putin ile görüşme) Barış uzakta değil, onu görüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Putin ile yaptığımız bu görüşme sonrası, ABD Başkanı Trump'la da inşallah barış planını da değerlendirme fırsatı buluruz. Barış uzakta değil, onu görüyoruz." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere gittiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat ziyaretinin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:
"(Putin ile) Sayın Trump'ın girişimleriyle başlatılan diyaloğu olumlu bulduğumuza işaretle, ülkemizin barış çabalarına yapabileceği katkıları değerlendirdik.
Ağırlıklı olarak savaşı ve barış çabalarını konuştuk. Türkiye'nin bu meselede nerede durduğunu bütün aktörler gibi Sayın Putin de çok yakından biliyor.
Putin ile yaptığımız bu görüşme sonrası, ABD Başkanı Trump'la da inşallah barış planını da değerlendirme fırsatı buluruz. Barış uzakta değil, onu görüyoruz.
Karadeniz bir hesaplaşma alanı olarak görülmemeli. Bu durum Rusya ve Ukrayna'ya fayda sağlamaz. Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğine herkesin ihtiyacı var.
10 Mart mutabakatı bölgenin geleceğini yakından ilgilendiren bir süreç. Mutabakatın öngördüğü hedeflere ulaşılması, Suriye için en hayırlı netice olacaktır.
Türkmen, Arap, Kürt, Sünni ve Nusayri ayırmadan kardeş Suriye halkının tamamının refahını istiyoruz. 10 Mart Mutabakatı bu iradeyi güçlendirecektir.
İsrail'in verdiği sözleri yerine getirmesi, ateşkese tam anlamıyla uyması ve Gazze'de hayatın normale dönmesine müsaade etmesi şarttır.
(Barış Konseyi) İsrail'in oluşturduğu güvenlik sorununun ortadan kalkması lazım. Türkiye hiçbir zaman elini taşın altına koymaktan kaçınmaz.
(AB üyeliği) Avrupa'nın stratejik vizyonla ilişkilerimize bakması onlar açısından da kazanç. Avrupa'dan gelecek adımlar bundan sonraki süreci inşa edecek.
(Futbolda bahis soruşturması) İdarecisinden futbolcusuna kadar birçok ismin böylesi skandallara karışması, bir Cumhurbaşkanı olarak bizleri üzmüştür.
(Futbolda bahis soruşturması) A kulübü, B kulübü fark etmez. Burada adalet bizim için çok önemli. Şu anda bence yargı bu görevini en ideal şekilde yapmakta.
(Yeni Anayasa) Hem sivil, hem özgürlükçü, hem kuşatıcı bir anayasayı yapma arzusu içerisindeyiz. Bunu yapalım ki, milletimiz de 'işte benim anayasam' desin."
