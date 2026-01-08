Dolar
43.05
Euro
50.34
Altın
4,451.92
ETH/USDT
3,107.00
BTC/USDT
90,600.00
BIST 100
12,087.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Emine Erdoğan, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile görüştü

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile bir araya geldi.

Orhan Onur Gemici  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Emine Erdoğan, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'ndeki görüşmede Emine Erdoğan, Filistin konusundaki çalışmaları ve yardımlarından dolayı Lazzarini'ye teşekkür etti.

Lazzarini de Emine Erdoğan'ın Filistin konusundaki liderlik rolüne işaret ederek, teşekkürlerini iletti.

Görüşmede, Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü, Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu da hazır bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Filistin halkı için büyük bir özveriyle yürüttükleri çalışmaların, acıları sona erdirecek somut ve kalıcı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "Kahramanmaraş'ta vatandaşlardan sığınaklara inmelerinin istendiği" iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bizim tarihimizde ırkçılık yok, bir arada yaşama kültürü var
Başkentte kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı
Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkilemeye yönelik paylaşım yapan kişilere soruşturma
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, Gazze'deki son durumu AA'ya değerlendirdi

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, Gazze'deki son durumu AA'ya değerlendirdi

Emine Erdoğan, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile görüştü

İsrail'in oyalama taktikleri arasında Gazze, ateşkesin ikinci aşamasını bekliyor

Emine Erdoğan, Malezya Başbakanı'nın eşi Wan Azizah İsmail ile programlarına ilişkin video paylaştı

Emine Erdoğan, Malezya Başbakanı'nın eşi Wan Azizah İsmail ile programlarına ilişkin video paylaştı
Emine Erdoğan, Malezya Başbakanı'nın eşi Wan Azizah İsmail ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, Malezya Başbakanı'nın eşi Wan Azizah İsmail ile bir araya geldi
İsrail askerleri, Batı Şeria'da “Hind Receb'in Sesi” filminin gösterileceği üniversiteye saldırdı

İsrail askerleri, Batı Şeria'da “Hind Receb'in Sesi” filminin gösterileceği üniversiteye saldırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet