Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malezya ile atabileceğimiz müşterek adımları değerlendirmeyi sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya ile savunma sanayine ilişkin, "Önümüzdeki dönemde kazan-kazan ilkesinden hareketle bu alanda atabileceğimiz müşterek adımları değerlendirmeyi sürdüreceğiz." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'na ve Anlaşmaların İmza Töreni'ne iştirak etti, ortak basın toplantısı düzenledi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver'i resmi törenle karşıladı
- Türkiye ile Malezya arasında anlaşmalar imzalandı
Geçen yıl şubat ayında Kuala Lumpur'u ziyaretinde ülkeler arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasını kararlaştırdıklarını anımsatan Erdoğan, bugün konseyin ilk toplantısını icra ettiklerini belirtti. Erdoğan, gücünü kadim tarihten alan Türkiye-Malezya dostluğunu bu mekanizmayla daha da perçinleyeceklerine inandığını söyledi.
İlişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek belgelere az önce imza attıklarını dile getiren Erdoğan, Malezya'nın ASEAN Bölgesindeki Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumunda olduğunu söyledi.
Türkiye-Malezya arasında serbest ticaret anlaşmasının da mevcut olduğunu anımsatan Erdoğan, Kuala Lumpur ziyaretinde de ticaret hacmi hedefi olarak 10 milyar doları açıkladıklarını, ortak çabalarla ticareti dengeleyip sürdürülebilir şekilde bu hedefe taşıyabileceklerine samimiyetle inandığını kaydetti.
Erdoğan, "Keza ülkelerimiz arasındaki yatırım ilişkilerine de yeniden bir hareketlilik getirmeyi, Malezya'nın ülkemizdeki yatırımlarını artırmasını arzu ediyoruz. Sayın Başbakan'ın bugün ve yarın Türk iş çevreleriyle toplantılarının ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." açıklamasını yaptı.
"Halklarımız arasındaki diyaloğu güçlendirecek adımları devam ettirme kararı aldık"
Bugünkü görüşmelerde savunma sanayi konularını da ele aldıklarını belirten Erdoğan, bu alanlarda Malezya ile birçok proje gerçekleştirdiklerini, birçoğunun da devam ettiğini ifade etti.
Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde kazan-kazan ilkesinden hareketle bu alanda atabileceğimiz müşterek adımları değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Ayrıca Türkiye-Malezya dostluk ve kardeşliğinin temelini teşkil eden beşeri boyutu da görüşmelerimizde istişare ettik. Halklarımız arasındaki diyaloğu güçlendirecek adımları, eğitim, kültür ve turizm alanlarındaki çalışmalarımızı devam ettirme kararı aldık." diye konuştu.
Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de gündemlerinin üst sıralarında olduğuna işaret eden Erdoğan, bugün bir kez daha uluslararası meselelerde benzer görüşlerde olduklarını memnuniyetle gördüğünü dile getirdi. Erdoğan, bilhassa Gazze konusunu birlikte yakından takip etmeye devam edeceklerini söyledi.
Erdoğan, "2019 yılında ilan ettiğimiz 'Yeniden Asya' girişimimiz çerçevesinde bölge ülkeleri ve ASEAN'la işbirliğimize ayrı bir ehemmiyet veriyoruz. Malezya'da 2025 yılında ASEAN dönem başkanı olarak yoğun bir süreç geçirdi. Kendilerini başarılı şekilde tamamladıkları bu dönem başkanlığı için tebrik ediyorum. Ayrıca Enver kardeşimin Tayland ile Kamboçya arasındaki gerginliğin azaltılmasında büyük katkıları oldu." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver'e ve heyetine Türkiye'yi ziyaretleri için teşekkür etti, konsey toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi.
Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver'in konuşmasının ardından tekrar söz alarak, misafirlerine ikramda bulunacaklarını söyledi.
"Yarın İstanbul programları devam edecek." diyen Erdoğan, "7 belgeyi imzaladık. Yaptığımız görüşmelerle de hamdolsun bu stratejik belgenin ilk adımını atmış oluyoruz. Böylece, Türkiye ile Malezya arasında 1. Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği adımını atmış olduk. Hayırlı, mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
Malezya Başbakanı Enver: "İslam dünyasına yaptığınız liderlikten dolayı teşekkür etmek istiyorum"
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithafen, "Cesur bir lider olarak sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil, aynı zamanda dünyanın geneli ve özellikle İslam dünyasına yaptığınız liderlikten dolayı teşekkür etmek istiyorum." dedi.
Türkiye'yi ziyaret eden Malezya Başbakanı Enver, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
"Sayın kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siz benim için sadece bir Cumhurbaşkanı olmanın ötesinde bir dost oldunuz." diyen Enver, Malezya halkının teşekkürlerini iletti.
Enver, "Cesur bir lider olarak sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil, aynı zamanda dünyanın geneli ve özellikle de İslam dünyasına yaptığınız liderlikten dolayı teşekkür etmek istiyorum." dedi.
İki ülke ilişkilerinin önemine işaret eden Enver, çok önemli bir işbirliği gerçekleştirdiklerini vurguladı.
Enver, belirsizliklerle dolu ve yeni politikalar, yeni tutum ve davranışlar gerektiren bir dünya ortamı içerisinde olduklarını belirterek, böyle bir dönemde özellikle ticareti yatırım yoluyla genişletmenin son derece önemli olduğunu dile getirdi.
Enver, "Bu vesileyle bir kez daha işbirliğimizi yüksek düzeyli stratejik işbirliği seviyesine çıkarma düşünceniz için teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.
"Sizin yeteneklerinize, kapasitenize ve gücünüze inanıyoruz"
Enver, iki ülke arasındaki işbirliğini yüksek düzeyli stratejik işbirliği seviyesine çıkarma düşüncesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, bunun Malezya'da son derece nadir bir uygulama olduğunu söyledi.
Bu tür bir ilişkiye, karşılıklı güvene ve muhabbete sahip oldukları çok az ülke bulunduğunu belirten Enver, "Biz sizin yeteneklerinize, kapasitenize ve gücünüze inanıyoruz. Türk halkının, Türk sanayisinin bilim ve teknoloji konusundaki kapasitesine inanıyoruz. Bu, bütün dünyaya yeteneklerini kanıtlamış ve göstermiş olan bir ülke. Bu vesileyle ilişkilerimizi, ticareti ve yatırımı genişletmeye ve artırmaya devam edeceğiz. 10 milyar dolar hiçbir zaman çok iddialı bir hedef değil. Çok büyük bir ekonominiz var." diye konuştu.
Malezya'nın ekonomisine vurgu yapan Enver, "Bizim de biraz daha göreceli olarak küçük ancak çok hızlı bir biçimde büyüyen bir ekonomimiz var. Sizin de bildiğiniz gibi şu anda yarı iletkenler konusunda çok önemli bir merkez haline geldik. Bu anlamda yeni teknolojiler konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu işbirliği son derece anlamlı olacak." değerlendirmesinde bulundu.
İki ülke arasında sadece yeni alanlarda değil, eğitim, araştırma alanlarında da işbirliğinin destekleneceğini kaydeden Enver, bu nedenle mekanizmaların kurulması gerektiğinin altını çizdi.
Enver, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu müzakereler, dışişleri bakanlarımız ve diğer bakanlarımız arasında son derece net bir biçimde gerçekleşti. Siz burada net bir biçimde mesajınızı verdiniz. Hızlı hareket etmemiz gerektiğini ifade ettiniz. Bu çok rekabetçi ortamda ve belirsiz dünyada bu liderlik bizim için önemliydi. Bu anlamda sizin yanınızda duruyorum. Bu ortamda Malezya ve Türkiye'yi, güçlü anlamlı ikili ilişkiye örnek teşkil eden iki ülke olarak göstermek istiyorum. Burada, Türkiye Cumhuriyeti'nden hükümetler arası satın alma konusunda, savunma sanayi üretimlerinizin satışı yoluyla çok önemli faydalar sağladık. Bu bizim için çok büyük bir avantaj."
Malezya için iyi yönetişim ve şeffaflık ilkelerinin de uygulandığı yeni bir yöntem getirdiğini söyleyen Enver, "Bu sektörü ve İslami finans kaynaklarını ülkelerimiz için önemli bir potansiyel olarak görüyoruz. Her iki ülke bu kaynakları geliştirebilir." dedi.
"Bütün dünyanın bildiği bir liderlik sergiliyorsunuz"
Enver, "Uluslararası ilişkiler konusunda, sizin gerçekten bu anlamdaki liderliğiniz tartışılmaz. Bütün dünyanın bildiği bir liderlik sergiliyorsunuz. Biz sadece bu konudaki duruşunuzu takdir etmekle, buna imrenmekle kalmıyoruz aynı zamanda çabalarınızı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı durduğuna işaret eden Enver, "Sizi bu inisiyatifinizde desteklemeye devam edeceğiz. Bu, zulme uğrayanların sesi olduğunuz anlamına geliyor." diye konuştu.
Enver, Filistinlilerin "Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi dostlarına" güvendiğini dile getirdi.
Benzer şekilde dünyayı etkileyen diğer konularda da ahlak, vicdan ve güçlü bir liderliğe ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Enver, "Siyaset dünyası bu noktada ahlaki değerler açısından eksik kalıyor. Lütfen bu konudaki çabalarınızı sürdürün." dedi.
Enver, "Biz de sadece hükümeti değil halkı temsilen muhabbetle, sevgiyle sizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu konudaki çalışmalarınızı sürdürmeniz dileğiyle teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.