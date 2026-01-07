Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver'i resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i resmi törenle karşıladı.
Ankara
Enver'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enver'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Enver'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, iki ülkenin milli marşları çalındı.
Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı.
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Birbirlerine heyetlerini takdim eden Erdoğan ve Enver, merdivenlerde Türkiye ve Malezya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti https://t.co/H6I0lG5Ahn pic.twitter.com/cBAUrfSWVw— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 7, 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti.
Erdoğan ve Enver'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.