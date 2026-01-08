Dolar
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin saldırılarıyla başlayan çatışmalarla ilgili Halep kent merkezinden yayındayız.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ve beraberindeki heyeti kabul etti

Merve Yıldızalp Yormaz  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ve beraberindeki heyeti kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ve beraberindeki heyeti kabul etti
