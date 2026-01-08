Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver'i kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver'in eşi Wan Azizah İsmail de yer aldı.

