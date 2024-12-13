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Dünya

Irak Başbakanı Sudani, Suriye topraklarına yönelik saldırılara izin verilmemesi gerektiğini belirtti

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'i başkent Bağdat'taki makamında kabul etti.

Laith Al-jnaidi, Ali Semerci  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
Irak Başbakanı Sudani, Suriye topraklarına yönelik saldırılara izin verilmemesi gerektiğini belirtti

Bağdat

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suriye topraklarına saldırılara izin verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bunu bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik bir tehdit olarak değerlendirdi.

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Sudani, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'i başkent Bağdat'taki makamında kabul etti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ve ortak işbirliğini geliştirmenin yollarının yanı sıra bölgedeki durumla ilgili gelişmeler, Suriye'deki güncel olaylar, Suriye'de güvenliği artırmak ve tüm bölgeyi istikrara kavuşturmak için gereken bölgesel ve uluslararası çabalar ele alındı.

Görüşme sırasında Sudani, Irak'ın Suriye'yi destekleme konusundaki pozisyonunu ve dost ülkelerin Suriyelilere devletlerini yeniden inşa etmelerinde ve orada sivil barışı etkileyebilecek zorluklarla yüzleşmelerinde yardımcı olmasının önemini yineledi.

Ülkede istikrarın güçlenmesi için Suriye halkının tüm bileşenlerinin ülke yönetiminde temsil edilmesi gerektiğini vurgulayan Sudani, Irak'ın, Suriye'deki geçiş aşamasını yönetmekten sorumlu olanlardan söz değil eylem beklediğini vurguladı.

Sudani, hiçbir tarafın Suriye topraklarına saldırı yapmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade ederek, bunu bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik bir tehdit olarak değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken de Suriye halkının tercihlerine saygı duyulması ve Suriye halkının iradesini ve bileşenlerinin çeşitliliğini yansıtan kapsamlı bir hükümet oluşturmak için çalışmanın gerektiği konusunda ülkesinin Irak ile hemfikir olduğunu vurguladı.

Blinken, Irak'ın bölgede kilit bir ortak olarak oynadığı hayati role ve bölgede yaşanan güncel gelişmeler konusunda Irak'la istişarede bulunulmasının önemine dikkati çekti.

Bakan Blinken ayrıca, terör örgütü IŞİD'e karşı uluslararası koalisyon üyelerinin Irak'ın güvenliği, egemenliği ve istikrarına olan bağlılığını vurguladı.

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