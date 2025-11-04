Dolar
Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
logo
Gündem

AJet, Ankara'dan Bağdat'a sefer başlattı

Yeni hatlarla uçuş ağını genişleten AJet, Ankara'dan Bağdat'a tarifeli sefer başlattı.

Ferhat Yasak  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
AJet, Ankara'dan Bağdat'a sefer başlattı

İstanbul

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, dış hatlarda hızla büyüyerek Ankara'yı bir başkente daha bağladı. Orta Doğu'nun önemli merkezlerinden biri olan Irak'ın başkenti Bağdat'a İstanbul'dan seferleri bulunan AJet, Ankara'dan da seferlere başladı.

Ankara'da dün yapılan törenin ardından Bağdat'a hareket eden uçak, 2 saat 35 dakika süren yolculuğun ardından Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda su takı ile karşılandı.

Hava yolu şirketi, Ankara'dan Bağdat'a seferlerini pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştirecek.

Ankara'dan uçuş yaptığı destinasyon sayısını artıran AJet, Avrupa'dan Kafkaslar'a, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya uçuş ağını genişletiyor. Ankara'dan 26 ülkede 35 noktaya sefer düzenliyor. Şirket, 2026 yılı sonu itibarıyla 9 ülke ve 10 kenti daha uçuş ağına katmayı planlıyor.

