Türkiye’nin "gül bahçesi" Isparta'da hasat başladı

Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin 1888'de Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirdiği ve Isparta'ya ektiği gül çiçeği, bugün yüzlerce ailenin geçim kaynağı haline geldi.

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin yapıldığı kentte gül çiçeğinin açmasıyla üreticiler hasada başladı. Güneşin yağ oranını azaltması nedeniyle sabah erken saatlerde bahçelerine giden çiftçiler, topladıkları ilk gülleri fabrikalara gönderdi.

Yaklaşık 12 yıldır 70 dekarlık alanda gül üretimi yapan Ali Yolcu, AA muhabirine, geçen yıl yaşanan don olayının rekolteyi düşürdüğünü, bu yıl verimden mutlu olduklarını söyledi.

"20 ton rekolte bekliyoruz"

Hava şartlarının üretici açısından olumlu seyrettiğini belirten Yolcu, “Bu yıl geçen yıla göre daha iyi gidiyor. Yağmurlu ve serin hava güllere olumlu yansıdı. Geçen yıl don nedeniyle 10,5 ton ürün almıştık. Bu yıl tomurcuklar oldukça fazla. Yaklaşık 20 ton rekolte bekliyoruz.” dedi.

Hasadın sabah erken saatlerde başladığını ifade eden Yolcu, yüksek kesimlerde çalışmaların gece saatlerine kadar sürebildiğini söyledi.

Kendi kazanlarında da üretim yaptıklarını anlatan Yolcu, “Kazanlarımızda yaklaşık 60 kilo gül kaynatıyoruz. Hasadın geri kalan kısmını ise gül yağı üretimine gönderiyoruz.” diye konuştu.

Üretimi yapılan gül yağının kozmetik sanayisinin ham maddesi olduğunu vurgulayan Yolcu, önemli bir kısmının ihraç edildiğini dile getirdi.