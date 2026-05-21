İsrail'in Lübnan'da bir motosikleti hedef alan İHA saldırısında 1 kişi öldü İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Furun beldesinde bir motosikleti insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir İHA, Furun beldesinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı.

Saldırıda motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan İsrail topçuları, güneydeki Kabriha, Beraşit ve Kefer Dunin beldelerini bombaladı.

İsrail savaş uçakları da Ganduriyye ve Tulin beldelerine iki hava saldırısı düzenledi.

Sur ilçesinde ise İsrail'e ait İHA'lar Tura ile Cenata beldelerini birbirine bağlayan yolu bombaladı.

Ayrıca İsrail savaş uçakları, sabaha karşı Sur ilçesindeki Tura ile Cenata beldeleri arasındaki bölgeye hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son açıklamasında, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 73 kişinin öldüğü belirtilmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.