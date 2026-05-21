Yerli mayın avlama sonarı göreve hazırlanıyor

Su altı teknolojileri alanında faaliyet gösteren ARMELSAN SAVUNMA, geliştirdiği yerli çözümlerle denizaltı savunma harbi alanındaki kullanıcılara yeni ürünler sunmaya hazırlanıyor.

ARMELSAN SAVUNMA Genel Müdürü Güray Aybar, AA muhabirine yerli mayın avlama sonarı NUSRAT-1915'in deniz testlerini başarıyla tamamladığını, sistemin platform entegrasyon aşamasına geçtiğini söyledi.

NUSRAT-1915'in uzun yıllardır ARMELSAN SAVUNMA çalışanı Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini vurgulayan Aybar, şöyle konuştu:

"Mayın avlama sonarı, ülkemize çok ciddi bir ihtiyaç. Özellikle teknolojinin geldiği noktada Deniz Kuvvetlerimizin bünyesinde çoklu adetlerde bulunacak bir sonardır ve Türkiye'de yerli ve milli karinaya monteli mayın avlama sonarı üzerine çalışan ve deniz testlerini başarıyla tamamlamış olan tek firma ARMELSAN SAVUNMA’dır. Geliştirme faaliyetlerini tamamlamış olduğumuz NUSRAT-1915 sonarımızın deniz testlerini de başarıyla tamamladık. Bundan sonraki yol haritasında ilk olarak gemilere entegrasyonuna yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek ve Engin sınıfı gemiler başta olmak üzere Deniz Kuvvetlerimizin çeşitli platformlarında görev yapmasına yönelik faaliyetler icra ediliyor olacak. 2026 sonunda ilk entegrasyon çalışmalarını tamamlıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalar devam etmekte olup Deniz Kuvvetlerimiz ve Savunma Sanayii Başkanlığımız bünyesinde 2027 sonunda da ciddi anlamda yetenek kazanımının tamamlanmış olması planlanıyor."

Fotoğraf : Beyza Cömert/AA

⁠Mevcut yeteneğin üzerine iki kat performans sağlayacak

NUSRAT-1915'in halihazırda kullanılan yabancı sistemlerle kıyaslandığında daha yüksek performans ortaya koyduğunu ve bunu deniz testlerinde kanıtladığını belirten Aybar, "Mevcutta yabancı menşeli sonarlar var. NUSRAT-1915'in mevcut sonarlardan çok daha kifayetli olduğu, tespit menzili ve sınıflandırma başarısı olarak yabancı muadillerinden çok daha üstün olduğu kullanıcıları tarafından söylendi." dedi.

Aybar, NUSRAT-1915'in dip mayınları, zincirli mayınlar, manta tipi mayınlar ve farklı yüzey tehditlerini uzak mesafelerden tespit, takip ve sınıflandırabildiğini anlattı.

Sistemin teknik kabiliyetlerine ilişkin bilgi veren Aybar, şunları kaydetti:

"NUSRAT-1915'i entegre ettiğimiz zaman mevcut yeteneğin üzerine iki kat mesafe, iki kat yüksek performans sağlamış olacağız. Bu da mayınların çok uzak mesafeden tespiti ve erken uyarı anlamına geliyor. Ayrıca hangi tip mayın olduğunu yine uzak mesafeden personelimize bildirerek o mayının imhasına yönelik çalışmaların en ufak riski almadan tamamlanmasına yönelik desteği vermiş olacağız."

Aybar, özellikle Karadeniz ve Körfez bölgesinde oluşan güvenlik ortamının mayın tehdidini yeniden öne çıkardığını belirterek, bu tür kritik sistemlerin yerlileştirilmesinin stratejik önem taşıdığına dikkati çekti.

İnsansız deniz araçları için yeni sonar paketi

ARMELSAN SAVUNMA'nın çalışmalarının yalnızca NUSRAT-1915 ile sınırlı olmadığına dikkati çeken Aybar, insansız sistemlere yönelik daha kompakt sonar çözümü üzerinde de çalıştıklarını açıkladı.

Aybar, ARMELSAN SAVUNMA bünyesinde geliştirilen yeni sonar suitinin mayın avlama, dalgıç tespiti, derinlik ölçme, dip yapısı haritalama ve engel sakınma kabiliyetlerini aynı platformda bir araya getireceğini belirtti.

Güray Aybar, şirketin gelecek çalışmalarına yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sonarımızın su altı dronları ve su üstünde giden insansız deniz araçlarının üzerine takılabilecek şekilde bir mini versiyonuna da çalışıyoruz. Bir sonar suiti üzerine çalışıyoruz. Mayın avlama, dalgıç tespit yeteneklerimizi birleştirerek hem dalgıcı hem mayınları tespit, takip, sınıflandırma yaparken aynı zamanda çok ışınlı iskandil ve engel sakınma sonarları yeteneklerini de birleştiren, üç boyutta hem engel sakınma hem de oşinografik anlamda ciddi bilgi sağlayan, mayın ve dalgıç tehdidini engelleyen bir sonar suiti haline getirdik.

Bunları da insansız deniz araçları için öncelikli yerli kullanıcılarımıza, sonra da yurt dışındaki müşterilerimize ulaştırıyor olacağız."