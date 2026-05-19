Çin ile Avrupa ortaklığında geliştirilen manyetosfer araştırma uydusu fırlatıldı Çin Bilimler Akademisi (CAS) ile Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ortaklığında güneş rüzgarlarının Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşimlerini gözlemlemek üzere geliştirilen manyetosfer araştırma uydusu uzaya gönderildi.

Xinhua ajansının haberine göre, "Güneş Rüzgarları Manyetosfer İyonosfer Bağlantı Kaşifi" (SMILE) adı verilen uydu, "Vega-C" roketiyle Fransız Guyanası'ndaki Kourou Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Yörüngede 42 gün boyunca yapacağı manevralarla belirlenen gözlem konumuna ulaşması planlanan uydu, 2 ay sürecek yörünge testlerinin ardından 3 yıllık rutin gözlem aşamasına geçecek.

Manyetosfer tabakası, Dünya'yı güneş rüzgarlarının yaydığı elektrik yüklü partiküllerden koruyan bir kalkan işlevi görüyor. Bilim insanları uzun zamandır manyetosferi ancak yerinde ve nokta ölçümlerle gözlemleyebiliyordu.

CAS'a bağlı Ulusal Uzay Bilimi Merkezinin (NSSC) Direktörü ve SMILE projesinin Baş Araştırmacısı Vang Çı, ilk kez güneş rüzgarlarıyla manyetosfer etkileşimlerinin küresel görüntülemesini gerçekleştirecek uydunun, güneş rüzgarı enerjisinin Dünya'nın manyetik alanına nasıl girdiği, burada nasıl yayıldığı ve dağıldığının bütüncül bir resmini sağlayacağını belirtti.

CAS ile ESA arasındaki uzay görevi seviyesindeki ilk bilimsel araştırma işbirliği olan proje, Dünya'nın manyetik alanı ile güneş rüzgarları arasındaki etkileşime dair gizemleri çözerek uzay meteorolojisinde yeni bir çığır açmayı hedefliyor.