İtalya, İsrail'den Küresel Sumud Filosu'na yönelik silahlı saldırıya ilişkin "acil teyit" istedi İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusunun silahlı saldırısına ilişkin Tel Aviv'den "acilen teyit" talep ettiği bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından, İsrail ordusunun, Akdeniz'in uluslararası sularında Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu teknelerine son saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bakanlık açıklamasında, son saatlerde İsrail tarafından Gazze'ye doğru ilerleyen filodaki teknelere yeni müdahaleler gerçekleştirildiği belirtilerek, "Şu ana kadar İsrail ordusu, 27 İtalyan vatandaşını alıkoydu. Teknelerin Aşdod Limanı'na ulaşması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalyan aktivistlerin, filodaki teknelere karşı plastik mermi kullanıldığını aktarması üzerine İsrail makamlarından güç kullanımı olup olmadığını acilen teyit etmesini talep etti."

Küresel Sumud Filosu İtalya Sözcüsü Maria Elena Delia, sosyal medya platformlarında paylaştığı görüntülü açıklamasında, "İsrail donanması, gerçek mi yoksa plastik mi olduğunu bilmediğimiz mermiler ateşliyor. Altı tekne vuruldu. Bunlardan biri Girolama, İtalyan bayrağı taşıyor. Kurşunlar plastik olsa bile, bu son derece vahim bir durum. Zaten suç işliyorlar ve şimdi de işin içine silah kullanımını ekliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Filodaki İtalyan milletvekilinin de gözaltına alındığı düşünülüyor

İtalya'daki muhalefet partilerinden 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) Avrupa Parlamenteri Danilo Della Valle de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, filoda bulunan İtalya Temsilciler Meclisi Milletvekili Dario Carotenuto'dan haber alamadıklarını belirtti.

Della Valle, paylaşımında İsrail donanmasının filodaki silahsız aktivistlere ateş açtığına değinerek, bunun özellikle insanların hayatlarını tehlikeye attığı için kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

"Düşüncelerimiz, Gazze’ye doğru giden teknelerde bulunan tüm kişilerle ve birkaç saattir kendisinden haber alınamayan milletvekilimiz Dario Carotenuto'yla beraber. Bu durum, onun İsrail tarafından alınıp gözaltına alınmış olabileceği endişesini doğuruyor." ifadesine yer veren Della Valle, Avrupalı vatandaşların haklarını savunmak için Avrupa Birliği'nin resmi olarak müdahale etmesini talep ettiklerini, bu hukuka aykırı güç kullanımına karşı sessiz kalmaya devam etmenin mümkün olmadığını vurguladı.

İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

