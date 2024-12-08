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Dünya

IKBY: Suriye’nin özgür, huzurlu, demokratik ve istikrarlı olmasını temenni ediyoruz

IKBY, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından, "Gelecekteki Suriye’nin özgür, huzurlu, demokratik ve istikrarlı olmasını temenni ediyoruz. Tüm halkların ve oluşumların hakları güvence altında olmalıdır." açıklamasında bulundu.

Bekir Aydoğan  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
IKBY: Suriye’nin özgür, huzurlu, demokratik ve istikrarlı olmasını temenni ediyoruz

Arbil

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, "Gelecekteki Suriye’nin özgür, huzurlu, demokratik ve istikrarlı olmasını temenni ediyoruz. Tüm halkların ve oluşumların hakları güvence altında olmalıdır." açıklamasında bulundu.

IKBY Hükümetinden Esed rejiminin devrilmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Suriye’de rejimin düşmesi ve hızlı değişikliklerle yeni bir dönem başladığı belirtilerek, "Suriye halkının kararına ve iradesine saygı gösteriyoruz. Gelecekteki Suriye’nin özgür, huzurlu, demokratik ve istikrarlı olmasını temenni ediyoruz. Tüm halkların ve oluşumların hakları güvence altında olmalıdır." İfadelerine yer verildi.

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