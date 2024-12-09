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Dünya

Irak, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ihlalini kınadı

Irak Dışişleri Bakanlığı, "İsrail ordusunun Suriye'deki son gelişmeleri bahane ederek işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi ele geçirmesini kınadı, bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu" belirtti.

Haydar Karaalp  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
Irak, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ihlalini kınadı

Bağdat

Bakanlık tarafından İsrail ordusunun işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi ele geçirmesiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in tampon bölgeyi ele geçirmesi kınanarak, söz konusu eylemin uluslararası hukuk kurallarının açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye'nin egemenliğine saygı gösterilmesinin, istikrarının, birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasının, iç işlerine her türlü müdahaleden kaçınılmasının gerekliliğini vurguluyoruz.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere uluslararası topluma, bu saldırının kınanması ve gerekli tedbirlerin alınması çağrısı yapıyoruz."

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