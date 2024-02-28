BM'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve gıda güvencesizliğinin oluşturduğu riskler tartışıldı
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, insani yardım engellendiğinde BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) yaptırım sistemini devreye sokma yetkisi bulunduğunu belirterek, "Bunun zamanının geldiğini düşünüyorum." dedi.
New York
BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) "Silahlı Çatışmada Sivillerin Korunması" başlığı altında Gazze'de gıda güvencesizliğinin oluşturduğu riskler tartışıldı.
Toplantıda konuşan Cezayir’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, Gazze’de insanların İsrail bombaları altında "anında yok olmak" ile "açlıktan dolayı acı verici bir ölüme katlanmak" arasında seçim yapmak zorunda bırakıldığını vurgulayarak, "Bugün İsrail işgalci gücü, insanı yardıma muhtaç Gazze nüfusunun tamamına karşı açlığı savaş aracı olarak kullanıyor." dedi.
Bendjama, İsrail’in sivil nüfusa karşı "açlığı" kullanmasının uluslararası hukuku açıkça ihlal olduğuna dikkati çekerek, bununla Gazze halkını, umudunu ve onurunu yitirerek şiddete, asayişin bozulmasına itmek niyetini taşıdığının altını çizdi.
İsrail’in Gazze’de devam eden saldırılarının "Hamas"a yönelik savaş olmadığını belirten Bendjama, "Bu, Filistinli sivil halka yönelik kolektif bir cezalandırmadır. Sessizliğimiz, Filistin halkının öldürülmesine ve aç bırakılmasına izni veriyor. Bu Konsey buna karşı acil olarak harekete geçmelidir." ifadesini kullandı.
"Gazze benzeri görülmemiş bir insani felakete sürüklendi"
Çin’in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun da Gazze’de 4 aydan fazla süren saldırılarda 30 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, "Gazze benzeri görülmemiş bir insani felakete sürüklendi. Gazze'de milyonlarca insan sevdiklerini kaybetmenin acısını yaşarken defalarca zorla yerinden edildikten sonra hala güvenli bir barınak bulamıyor." dedi.
Jun, Gazze’de başta kadın ve çocuklar olmak üzere sivillerin sürekli ölüm, açlık ve hastalık tehdidiyle karşı karşıya olduklarına işaret ederek, "Bütün bu olup bitenler Gazze'de uluslararası hukuku, uluslararası insancıl hukuku ciddi şekilde ihlal etmekte, insan ahlakı ve vicdanının sınırlarını aşmaktadır." şeklinde konuştu.
Uluslararası topluma sivilleri korumak ve daha büyük bir insani felaketi önlemek için harekete geçmesi çağrısında bulunan Jun, "yapay engeller"den dolayı Gazze’ye insani yardımların da ulaştırılamadığını kaydetti.
Toplantıda söz alan ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood da İsrail’i mevcut koşullar altında Refah’a yönelik büyük bir kara saldırısı yapmaması gerektiği konusunda uyardıklarını belirterek, "İsrail'e, insani yardımların güvenli şekilde yerine ulaşması için çatışma prosedürlerini iyileştirmesi çağrısını sürdürüyoruz." demekle yetindi.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, BMGK'nin İsrail'e yaptırım uygulaması gerektiğini söyledi
Burada konuşma yapan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, OCHA'nın Gazze'deki durumla ilgili BMGK üyelerine dağıttığı rapordaki bilgilerin "insanın kanını dondurduğunu" dile getirerek, Gazze'ye insani yardımın İsrail'in bürokratik ve erişim engelleri nedeniyle sağlanamadığını kaydetti.
Nebenzia, izin verilen yardımların da sadece Gazze'nin güneyine gidebildiğine dikkati çekerek, kuzeyde durumun sadece girmeye izin verilenler tarafından aktarıldığına işaret etti.
Gazze'de kıtlığı engellemek için acilen ateşkes sağlanması gerektiğinin altını çizen Nebenzia, aynı zamanda İsrail'in de uluslararası insancıl hukuka uymasının sağlanması gerektiğini vurguladı.
Nebenzia, insani yardım engellendiğinde BMGK'nin yaptırım sistemini devreye sokma yetkisi bulunduğuna işaret ederek, "Bunun zamanının geldiğini düşünüyorum." dedi.
Batılı meslektaşlarının Rusya'yı sürekli olarak "açlığı savaş aracı" olarak kullanmakla suçladığını anımsatan Nebenzia, "ABD ve İngiltere'nin İsrail'in Gazze'deki eylemlerini tanımlamak için bir kere bile bu ifadeyi kullanmadığına dikkati çekmek isterim. Bu bile yeterince durumu açıklıyor." ifadesini kullandı.
Nebenzia, İsrail'in açlığı savaş aracı olarak kullanmasında BMGK'nin sorumluluğu bulunduğunu dile getirdi.
"Halkımıza yönelik bu suçları işleyen İsrail'e silah ve mühimmat göndermeyi bırakmalısınız"
Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in suç eylemleri sonucu Gazze halkının her gün kıtlığa bir adım daha yaklaştığını ifade etti.
"Bir toplumun bütünü onurundan edildi ve insani yardıma bağımlı hale getirildi." diyen Mansur, gerekli yardımın ise ulaşmadığını anlattı.
Mansur, ateşkes olmadan yardım sağlanmasının imkansızlığına dikkati çekerek, BMGK üyelerinden bir yandan sürekli bombalardan kaçarken, iki gün boyunca tek bir dilim ekmek bile yemeden geçirdiklerini düşünmelerini istedi.
"Bu korkunç kıtlık ve soykırımın gerçekleşmesine ve halihazırda sürdürülmesine izin veriliyor. Hepimiz ama özellikle BMGK ateşkes sağlanamadığı için utanmalı." ifadesini kullanan Mansur, Filistin halkının işgalci gücün insafına bırakıldığını söyledi.
Mansur, İsrail'in açlığı savaş aracı olarak kullanmasının zorla yerinden etme politikasıyla da uyumlu olduğunu belirtti.
Acilen ateşkes sağlanması gerektiğinin altını çizen Mansur, Filistin halkının yerinden edilmesinin de engellenmesi gerektiğini vurguladı.
Mansur, insani yardımların ulaşmasının sağlanması, aynı zamanda suçluların cezalandırılması gerektiğini dile getirdi.
"Siz de artık halkımıza yönelik bu suçları işleyen İsrail'e silah, teçhizat ve mühimmat göndermeyi bırakmalısınız." diyen Mansur, bunun adil barışı da engellediğini vurguladı.
ABD ve Rus temsilci atıştı
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, ABD ile "Batılı meslektaşlarını" İsrail'in gıdayı savaş aracı olarak kullanmasına müsaade etmekle suçladı.
ABD'nin müzakereye sunduğu karar tasarısının ateşkes çağrısında bulunmadığını belirten Nebenzia, tasarının "öldürme yetkisi" verdiğini söyledi.
Nebenzia'nın ardından söz alan ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Wood, "Herkese Rusya'nın insani krizlerin çözümüne katkı sağlayan bir ülke olmadığını, bunlara neden olan bir ülke olduğunu hatırlatmak isterim." dedi.
Wood, bunun için Ukrayna'ya bakmanın yeterli olacağını, BM Şartı'nı ihlal eden Rusya'nın başka bir ülkeyi eleştirme hakkı bulunmadığını dile getirerek, "Rusya'nın sivil altyapıların zarar görmesiyle ilgili endişelerini dinledim ama ciddiye alamadım." ifadesini kullandı.
Bunun üzerine Nebenzia, Wood'a Ukrayna ile Gazze'yi karşılaştırdığı için utanması gerektiğini söyleyerek, "Irak, Afganistan ve Suriye'ye ağır hasar vererek bombalayan ülke olarak bize ders veremezsiniz." dedi.
Nebenzia, "Bizim hatamızı gözümüze sokmadan önce kendi yanlışlarınızı görün." şeklinde konuştu.
Wood ise Ukrayna ve Gazze arasında karşılaştırma yapmadığını, Rusya'nın eylemlerine dikkat çektiğini belirterek, Nebenzia'ya "Siz Ukrayna'yı bombalamadığınızı mı iddia ediyorsunuz?" sorusunu yöneltti.
Nebenzia ise Rusya'nın Ukrayna'da sadece askeri hedefleri vurduğunu savunarak, tartışmayı sonlandırma talebinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.