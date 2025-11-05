Dolar
logo
Gündem

Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir taş ocağı şantiyesinde göçük meydana geldi.

Hayati Akçay, Umut Giden, İsa Toprak  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu/Ankara

Ordu Valisi Muammer Erol, AA muhabirine, Fatsa-Çatalpınar kara yolu üzerindeki bir çakıl ocağı şantiyesinde göçük meydana geldiğini, kendisinin de olay yerine hareket ettiğini söyledi.

İlgili ekiplerin bölgeye sevk edildiğini ifade eden Vali Erol, "Şu anda net bir bilgi yok. İş makinelerinin olduğu bilgisi var. Ekipler sevk edildi." diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Devletimizin ilgili kurumları ve ekipleri arama çalışmalarını sürdürmektedir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir taş ocağında işçilerimizin göçük altında kaldığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Devletimizin ilgili kurumları ve ekipleri arama çalışmalarını sürdürmektedir. Temennimiz, işçilerimizin en kısa sürede sağ salim kurtarılmasıdır."


