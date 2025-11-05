Dolar
42.10
Euro
48.36
Altın
3,980.30
ETH/USDT
3,373.00
BTC/USDT
103,438.00
BIST 100
10,970.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir taş ocağı şantiyesinde göçük meydana geldi. Olay yerinden yayındayız. Hamrun Spartans Teknik Direktörü Giacomo Modica ve kaleci Ognjen Bjelicic, UEFA Konferans Ligi’nde Samsunspor ile oynanacak maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir taş ocağı şantiyesinde göçük meydana geldi. -VTR-
logo
Gündem

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı

Kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Ekip  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı Fotoğraf: Yasin Cingöz/AA

İstanbul

İstanbul'da, haftanın üçüncü iş gününde akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

Kentte mesai bitimi ve okulların dağılmasıyla birlikte Anadolu ve Avrupa yakalarında ana arter, cadde ve yollarda artan trafik yoğunluğu ulaşımın ağır seyretmesine neden oluyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Ankara yönü ile Edirne istikametinde her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Karayolunun Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ mevkilerinde her iki istikamette de trafik durma noktasına geldi.

D-100 kara yolunda Edirne yönünde Küçükçekmece'den başlayan trafik Parseller'e kadar sıkışık ilerlerken, Topkapı istikametinde ise Büyükçekmece'den başlayan trafik Yakuplu'ya kadar yoğun seyrediyor.

TEM Otoyolu'ndan Anadolu yakasına geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk gözlenirken, bu yönde Seyrantepe'ye kadar araçlar ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar aralıklarla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde trafik yoğunluğu Ataşehir'e kadar uzanıyor. Ankara istikametinde ise Kavacık mevkisinden başlayan trafik yoğunluğu Kadıköy'e kadar devam ediyor.

Şile Otoyolu'nda ise Ümraniye ile Üsküdar arasında aralıklarla yoğunluk gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa ve Anadolu yakalarında da yüzde 90 ölçüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük
İletişim Başkanı Duran: Devletimizin tüm kurumlarının gayretiyle 'Terörsüz Türkiye' hedefine adım adım yaklaşıyoruz
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Uyuşturucu bir insanlık suçudur
Bakan Fidan: Finlandiya ile savunma sanayi işbirliğimizi somut projelerle daha da geliştirmeyi hedefliyoruz

Benzer haberler

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Uyuşturucu bir insanlık suçudur

İstanbul Valisi Gül, yılın 10 ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı
İstanbul'da Gazze toplantısı: Kalıcı ateşkese giden süreçte son durum ne?

İstanbul'da Gazze toplantısı: Kalıcı ateşkese giden süreçte son durum ne?
Dışişleri Bakanı Fidan'ın ev sahipliğinde Gazze konulu toplantı gerçekleştirildi

Dışişleri Bakanı Fidan'ın ev sahipliğinde Gazze konulu toplantı gerçekleştirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet