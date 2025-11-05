Dolar
42.10
Euro
48.36
Altın
3,982.35
ETH/USDT
3,388.10
BTC/USDT
103,648.00
BIST 100
10,970.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir taş ocağı şantiyesinde göçük meydana geldi. Olay yerinden yayındayız. Hamrun Spartans Teknik Direktörü Giacomo Modica ve kaleci Ognjen Bjelicic, UEFA Konferans Ligi’nde Samsunspor ile oynanacak maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir taş ocağı şantiyesinde göçük meydana geldi. -VTR-
logo
Gündem

İletişim Başkanı Duran: Devletimizin tüm kurumlarının gayretiyle 'Terörsüz Türkiye' hedefine adım adım yaklaşıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, "Devletimizin tüm kurumlarının gayretiyle 'Terörsüz Türkiye' hedefine adım adım yaklaşıyoruz. Terörün olmadığı, birlik ve beraberlik içinde yükselen bir Türkiye, huzurun ve güvenin yurdudur." dedi.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
İletişim Başkanı Duran: Devletimizin tüm kurumlarının gayretiyle 'Terörsüz Türkiye' hedefine adım adım yaklaşıyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda "Terörsüz Türkiye" hedefinden tezkerelere, Filistin davasından Yeşil Vatan Seferberliği'ne kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

"Devletimizin tüm kurumlarının gayretiyle 'Terörsüz Türkiye' hedefine adım adım yaklaşıyoruz. Terörün olmadığı, birlik ve beraberlik içinde yükselen bir Türkiye, huzurun ve güvenin yurdudur. Bu yolda kararlılıkla ilerlerken milletimizin desteği ve birliği, en büyük gücümüz olmaya devam ediyor." ifadelerine yer veren Duran, Türkiye'nin, sadece kendi güvenliğini değil, komşularının huzurunu, bölgesel istikrarı ve barışı da gözeten bir devlet olduğunu kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Irak ve Suriye'ye asker gönderme yetkisinin süresini 3 yıl uzatan tezkerenin büyük bir ittifakla kabul edilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Duran, "Mehmetçiğimizin varlığı, gittiği her yerde barışın, kardeşliğin ve güvenin teminatıdır. Bir yandan sınırlarımızda güveni tahkim ederken diğer yandan Filistin davasına omuz veriyor, mazlumların yanında dimdik duruyoruz. Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA'nın Ankara'da ofis açmasının da yer aldığı birçok anlaşma, Türkiye'nin adalet ve insanlık mücadelesindeki kararlılığının yeni bir nişanesidir. Aynı kararlılıkla doğamızı da koruyor Yeşil Vatan'a nefes, geleceğe umut oluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İletişim Başkanı Duran, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Grup Toplantısı'ndaki şu ifadelerine de yer verdi:

"Başta yangınlardan zarar gören ormanlarımız olmak üzere, 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Seferberliğimizin ilk adımı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olacak. 81 il, 922 ilçede, 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızla birlikte fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. 13,8 milyonla 2019 yılında kırdığımız bir günde fidan dikme rekorunu, bu yıl yine birlikte aşmayı hedefliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük
İletişim Başkanı Duran: Devletimizin tüm kurumlarının gayretiyle 'Terörsüz Türkiye' hedefine adım adım yaklaşıyoruz
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Uyuşturucu bir insanlık suçudur
Bakan Fidan: Finlandiya ile savunma sanayi işbirliğimizi somut projelerle daha da geliştirmeyi hedefliyoruz

Benzer haberler

İletişim Başkanı Duran: Devletimizin tüm kurumlarının gayretiyle 'Terörsüz Türkiye' hedefine adım adım yaklaşıyoruz

İletişim Başkanı Duran: Devletimizin tüm kurumlarının gayretiyle 'Terörsüz Türkiye' hedefine adım adım yaklaşıyoruz

İletişim Başkanı Duran'dan, Umman'da medya ve iletişim alanında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin açıklama

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet