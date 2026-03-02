Dolar
Politika

AK Parti MKYK Toplantısı başladı

Zehra Tekeci Eser  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
AK Parti MKYK Toplantısı başladı

Ankara

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 16.27'de başladı. Toplantı, 1 saat 24 dakika sürdü.

