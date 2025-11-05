Dolar
42.10
Euro
48.36
Altın
3,982.35
ETH/USDT
3,388.10
BTC/USDT
103,648.00
BIST 100
10,970.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir taş ocağı şantiyesinde göçük meydana geldi. Olay yerinden yayındayız. Hamrun Spartans Teknik Direktörü Giacomo Modica ve kaleci Ognjen Bjelicic, UEFA Konferans Ligi’nde Samsunspor ile oynanacak maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir taş ocağı şantiyesinde göçük meydana geldi. -VTR-
logo
Dünya

Putin, nükleer denemelerin hazırlıkları için çalışmaların yapılması talimatını verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyelerine nükleer denemelerin hazırlıkları için gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi.

Dmitri Chirciu  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
Putin, nükleer denemelerin hazırlıkları için çalışmaların yapılması talimatını verdi

Moskova

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı düzenledi.

Toplantıya, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un yanı sıra Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov da katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Toplantı başında, ABD'nin nükleer denemeleri başlatma yönündeki planları ele alındı.

Putin, burada yaptığı konuşmada, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'na bağlı kaldığını ve bu antlaşmadan çekilmeyi planlamadığını belirterek şöyle konuştu:

"2023'te Federal Meclise hitabımda, ABD veya diğer antlaşma tarafı ülkelerinin nükleer deneme yapmaları durumunda, Rusya'nın buna karşılık vermek zorunda kalacağını söylemiştim. Bu bağlamda, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, özel servis ve ilgili sivil kurumlara, konuyla ilgili ek bilgi toplama, Güvenlik Konseyi düzeyinde analiz yapma ve nükleer silah denemelerine yönelik hazırlık çalışmalarının başlatılması konusunda teklifler sunma talimatını veriyorum."

"Nükleer denemeler için hazırlıklara başlanmasını uygun buluyorum"

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, ABD'nin stratejik silahlarını hızla modernize ettiğini ve bu yönde yeni füze sistemlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yaptığını belirtti.

Washington'un ayrıca stratejik füze savunma sistemi olan "Altın Kubbe"nin oluşturulmasına yönelik planı hayata geçirmeye başladığını dile getiren Belousov, ABD'nin daha önce Anti-Balistik Füze Antlaşması, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması (INF) ve Açık Semalar Antlaşması'ndan çekildiğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Dolayısıyla ABD, dünyadaki küresel stratejik istikrar sistemini yıkmak için nükleer deneme yasağından vazgeçebilir. ABD'nin nükleer denemeler yapma yönündeki planları, Rusya için askeri tehlike seviyesini önemli ölçüde artırıyor. Ülkemizin güvenliğini sağlamak için her türlü şart ve koşulda düşmana zarar verebilecek nükleer potansiyelimizi desteklemeliyiz. Böylece tam ölçekli nükleer denemelerin yapılması için hazırlıklara derhal başlanmasının uygun olduğu kanaatindeyim."

Bakan Belousov, Rusya'ya bağlı Novaya Zemlya (Yeni Toprak) takımadalarında bulunan poligondaki güçlerin nükleer denemeler için hazırlıklı olduğunu söyledi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov da ABD'nin nükleer denemelerle ilgili konuyu Rusya için netleştirmediğini, bu nedenle de buna karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük
İletişim Başkanı Duran: Devletimizin tüm kurumlarının gayretiyle 'Terörsüz Türkiye' hedefine adım adım yaklaşıyoruz
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Uyuşturucu bir insanlık suçudur
Bakan Fidan: Finlandiya ile savunma sanayi işbirliğimizi somut projelerle daha da geliştirmeyi hedefliyoruz

Benzer haberler

Putin, nükleer denemelerin hazırlıkları için çalışmaların yapılması talimatını verdi

Putin, nükleer denemelerin hazırlıkları için çalışmaların yapılması talimatını verdi

Kremlin: Rusya'nın güvenliğini sağlamak için yeni silah sistemlerini geliştiriyoruz

Rusya: Putin-Trump arasında yeni bir zirve için gerekli koşullar sağlanmadı

İtalya, Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova'ya tepki olarak Rus Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı

İtalya, Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova'ya tepki olarak Rus Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı
Trump'ın nükleer silah testlerini başlatma kararı radyoaktif kirlenmeyi gündeme getirdi

Trump'ın nükleer silah testlerini başlatma kararı radyoaktif kirlenmeyi gündeme getirdi
Rus uzmanlar, Rusya'nın yeni füze sistemlerini test etmesinin ABD'ye karşı güçlü mesaj olduğu görüşünde

Rus uzmanlar, Rusya'nın yeni füze sistemlerini test etmesinin ABD'ye karşı güçlü mesaj olduğu görüşünde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet