Dolar
43.98
Euro
51.07
Altın
5,157.43
ETH/USDT
1,964.40
BTC/USDT
67,080.00
BIST 100
13,084.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ev Sahibi Türkiye - Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: ABD ve Ukrayna ile müzakerelerin Abu Dabi'de yapılması zorlaştı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve Ukrayna ile yapılan müzakerelerin yeni turunun Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılması ihtimalinin zorlaştığını söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Rusya: ABD ve Ukrayna ile müzakerelerin Abu Dabi'de yapılması zorlaştı

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin bazı sorularını yanıtladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin konuşan Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gerginliğin en azından biraz azalması için elinden gelen tüm çabayı gösterecek ve göstermektedir." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Putin'in, bölgedeki ülkelerin liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Peskov, "Putin, İranlı yetkililerle yürüttüğümüz diyalog çerçevesinde, bölge ülkelerinin altyapılarına yönelik saldırılarla ilgili ciddi endişelerimizi İranlı yetkililere ileteceğine dair söz verdi." ifadesini kullandı.

ABD, Rusya ve Ukrayna arasında Abu Dabi'de yürütülen müzakerelere değinen Peskov, "Şu anda, anlaşılan nedenlerden ötürü, Abu Dabi'de bir toplantı yapılma olasılığından bahsetmek oldukça zor." diye konuştu.

Peskov, yeni tur müzakereler için yer ve zaman konusunda netlik bulunmadığını da kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
38 ildeki FETÖ operasyonlarında 298 şüpheli yakalandı
Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki su yollarındaki gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Yeşilayın 106. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Siyasilerden Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki
Dışişleri Bakanı Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor

Benzer haberler

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrası İngiltere'nin denizaşırı askeri varlığı yeniden gündeme geldi

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrası İngiltere'nin denizaşırı askeri varlığı yeniden gündeme geldi

Rusya: ABD ve Ukrayna ile müzakerelerin Abu Dabi'de yapılması zorlaştı

ABD'nin İran'a saldırısı, ilk gününde tahmini 779 milyon dolara mal oldu

IMF, Orta Doğu’daki gelişmelerin ekonomik faaliyetleri aksattığına işaret etti

IMF, Orta Doğu’daki gelişmelerin ekonomik faaliyetleri aksattığına işaret etti
Bakan Fidan: Sükunetin sağlanması ve yeniden bir barış ortamı oluşması için yoğun bir çaba içindeyiz

Bakan Fidan: Sükunetin sağlanması ve yeniden bir barış ortamı oluşması için yoğun bir çaba içindeyiz
Körfez'de yoğun hava trafiği ve psikolojik baskı "dost ateşi" riskini artırıyor

Körfez'de yoğun hava trafiği ve psikolojik baskı "dost ateşi" riskini artırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet