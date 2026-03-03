Rusya'nın Soçi şehrinde 4,4 büyüklüğünde deprem
Rusya'nın Soçi kentinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Moskova
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, Soçi kentinin yakınlarında 4,4 büyüklüğünde deprem oluştuğu belirtildi.
Açıklamada, "Depremin merkez üssü, Soçi'nin 21 kilometre güneybatısında bulunuyor. Deprem, 35 kilometre derinlikte yaşandı." ifadelerine yer verildi.
Soçi Belediye Başkanı Andrey Proşunin, Telegram hesabından, deprem sonucu hasar veya can kaybının olmadığını açıkladı.