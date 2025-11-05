Dolar
42.11
Euro
48.41
Altın
3,965.14
ETH/USDT
3,311.70
BTC/USDT
101,836.00
BIST 100
10,938.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Selçuk Üniversitesi’nin 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuşuyor
logo
Dünya

Rusya: Putin-Trump arasında yeni bir zirve için gerekli koşullar sağlanmadı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yeniden bir zirve yapılması için gerekli koşulların sağlanamadığını söyledi.

Dmitri Chirciu  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
Rusya: Putin-Trump arasında yeni bir zirve için gerekli koşullar sağlanmadı

Moskova

Ryabkov, başkent Moskova'da gazetecilere Rusya-ABD arasındaki ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD ile temasları sürdürdüklerini dile getiren Ryabkov, "Gündemimiz geniş. Güvenlikle ilgili konular, gündemin merkezinde yer alıyor." dedi.

ABD ile doğrudan uçak seferlerinin başlatılmasından yana olduklarını dile getiren Ryabkov, ancak bu konuda herhangi bir gelişmenin olmadığını belirtti.

Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump arasında yeniden zirve yapılması ihtimaline ilişkin ise şunları kaydetti:

"En üst düzeyde herhangi bir görüşme, derinden hazırlıkların ve tüm yönlerin üzerinde çalışılmalar yapılmasını gerektiriyor. Bugüne kadar böyle bir görüşme için gereken ne ilk ne de ikinci koşul sağlandı. Bu aşamada, bizim için ağustosta Anchorage'da iki lider tarafından formüle edilen çerçevenin somut ayrıntılarla doldurulması önemli."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de ihale usulsüzlüğü operasyonunda 3'ü belediye çalışanı 4 şüpheli yakalandı
Gaziantep lahmacunu AB'den coğrafi işaret tescili aldı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Hasan ve Selim İmamoğlu ifade verdi
CHP İstanbul il yönetiminin uzaklaştırılmasına yönelik itiraz reddedildi
İstanbul Valisi Gül, yılın 10 ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı

Benzer haberler

Kremlin: Rusya'nın güvenliğini sağlamak için yeni silah sistemlerini geliştiriyoruz

Kremlin: Rusya'nın güvenliğini sağlamak için yeni silah sistemlerini geliştiriyoruz

Rusya: Putin-Trump arasında yeni bir zirve için gerekli koşullar sağlanmadı

New York seçimleri: Zohran Mamdani'nin zaferi ABD siyasetinde neyi değiştirecek?

California'da seçim bölgelerini yeniden düzenleme referandumu Demokratların lehine sonuçlandı

California'da seçim bölgelerini yeniden düzenleme referandumu Demokratların lehine sonuçlandı
New York'un ilk Müslüman Belediye başkan adayı Mamdani, sandıktan zaferle çıktı

New York'un ilk Müslüman Belediye başkan adayı Mamdani, sandıktan zaferle çıktı
Trump, Yüksek Mahkemede görülecek tarife davasının "ölüm kalım meselesi" olduğunu belirtti

Trump, Yüksek Mahkemede görülecek tarife davasının "ölüm kalım meselesi" olduğunu belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet