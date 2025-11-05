Dolar
Gündem

Türkiye, Tuzla'da çıkan yangın nedeniyle Bosna Hersek halkına başsağlığı diledi

Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde dün huzurevinde çıkan yangın nedeniyle Bosna Hersek halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Sercan İrkin  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
Türkiye, Tuzla'da çıkan yangın nedeniyle Bosna Hersek halkına başsağlığı diledi

İstanbul

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde dün huzurevinde meydana gelen yangının neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Bosna Hersek halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde dün huzurevinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

