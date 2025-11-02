Dolar
Gündem

Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Durmuş Genç  | 02.11.2025 - Güncelleme : 02.11.2025
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Muğla Orman Bölge Müdürlüğü

Antalya

Çamlıyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık ve makilik alan zarar gördü.



