"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında 57 zanlı gözaltına alındı

Emrah Gökmen
18 Mayıs 2026•Güncelleme: 18 Mayıs 2026
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, İBB'nin iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı firmanın ihalelerinin şüpheli kişilerce organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçunun işlendiği değerlendirilerek operasyona başlandığı belirtildi.
Çalışmaların ardından İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler toplam 57 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.