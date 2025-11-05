Dolar
Gündem

DMM'den "SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor" iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor" iddialarını yalanladı.

Özcan Yıldırım  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
DMM'den "SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor" iddialarına yalanlama

Ankara

Ankara (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor" iddialarını yalanladı.

DMM'nin, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, çeşitli basın organları ve sosyal medya hesaplarında "SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor" şeklinde iddiaların yer aldığı, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşıdığı belirtildi.

Sosyal Güvenlik Kurumunun ilaç politikalarının hasta güvenliği, bilimsel kanıtlar, uluslararası onaylı klinik veriler ve kamu kaynaklarının adil kullanımı ilkeleri doğrultusunda yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birçok yüksek maliyetli kanser ilacı devlet tarafından karşılanmakta ve hastaların tedaviye erişimi kolaylaşmaktadır. Bu ilaçların kullanım ve ödeme kriterleri, bilimsel veriler, klinik çalışmalar, maliyet-etkinlik analizleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış endikasyonlar çerçevesinde belirlenmektedir. Türkiye'de hiçbir vatandaş, yaşı ya da sosyal durumu nedeniyle tedavi dışında bırakılmamaktadır. Söz konusu haberlerde dile getirildiği gibi SGK tarafından tedaviye erişimi engelleyen bir sınırlama söz konusu değildir. Bilakis ilgili ilacın geri ödemeye alındığı tarihte kendi kullanım ruhsatında 'böbrek kanseri olan hastalarda 65 yaş altı kullanım endikasyonu bulunmaktadır' kaydıyla ilişkili bilimsel bir durumdur. Kamuoyunun resmi kurumlarca yapılan açıklamaları esas alması ve kasıtlı paylaşımlara itibar etmemesi önem arz etmektedir."

DMM'den "SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor" iddialarına yalanlama
