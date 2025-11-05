TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Mehmet Ali Şahin'e taziye ziyareti
TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Mehmet Ali Şahin'e, babasının vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu.
TBMM Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, önceki dönem TBMM başkanlarından ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin'e, babasının vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu." ifadesi kullanıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı