Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Mehmet Ali Şahin'e taziye ziyareti

Huzeyfe Tarık Yaman  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Mehmet Ali Şahin'e taziye ziyareti

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Mehmet Ali Şahin'e, babasının vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu.

TBMM Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, önceki dönem TBMM başkanlarından ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin'e, babasının vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
