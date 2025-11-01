Dolar
Politika

Türkiye'den Karayipler'de Melissa Kasırgası'nda hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Karayipler'de geniş çaplı yıkıma yol açan Melissa Kasırgası sebebiyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
Türkiye'den Karayipler'de Melissa Kasırgası'nda hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karayipler bölgesinde etkili olan Melissa Kasırgası'nın Jamaika, Küba, Haiti, Bahamalar ve Dominik Cumhuriyeti’nde neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve bölge ülkelerinin halklarına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Karayipler'de Melissa Kasırgası nedeniyle 49 kişi yaşamını yitirmişti.

