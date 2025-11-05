Dolar
42.11
Euro
48.41
Altın
3,965.14
ETH/USDT
3,311.70
BTC/USDT
101,836.00
BIST 100
10,938.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Selçuk Üniversitesi’nin 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuşuyor
logo
Gündem

Gaziantep lahmacunu AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Gaziantep lahmacunu, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı.

Fevzi Kemal Karagöz  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
Gaziantep lahmacunu AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Gaziantep

Valilikten yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından 29 Ekim 2025'te yapılan toplantıda alınan karar gereği, Gaziantep lahmacununun Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) girişimleriyle AB'den coğrafi işaret tescili aldığı belirtildi.

Gaziantep baklavası, Araban sarımsağı, menengiç kahvesi ve fıstık ezmesinin önceki yıllarda AB tarafından tescillendiğinin hatırlatıldığı açıklamada, Gaziantep lahmacunuyla birlikte kentteki tescilli ürün sayısının 5'e yükseldiği ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Çeber, gastronomi kenti olmanın verdiği gururu taşıdıklarını ifade etti.

Çeber, "Gaziantep'in yemek kültürü, 500'den fazla yemek çeşidiyle zaten dillere destandır. Ben, önümüzdeki dönemde kentin her konuda olduğu gibi yemek çeşitliliği ve coğrafi işaretli ürünleriyle de adından daha fazla söz ettireceğine inanıyorum. AB tescil sürecinde emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kararı büyük sevinçle karşıladıklarını belirtti.

Tescilin kültürel bir mirasın dünyaya tanıtımı anlamına geldiğini vurgulayan Akıncı, "Antep lahmacunu yalnızca Gazianteplilerin değil, ülkemizin de gurur kaynağıdır. Bu tescil, kökeni, üretim yöntemi ve kültürel bağlarıyla bir bütün olarak Gaziantep'e ait olduğunu tüm dünyaya tescil ettirmiştir. Her bir ustamızın emeği, her bir fırının kokusu artık Avrupa’da da Gaziantep adıyla anılacaktır." ifadesini kullandı.

Esnaf memnun

Kasap Oktay Yanç, yaklaşık 50 yıldır lahmacun içi hazırladığını belirterek, "Lahmacun öncelikle zırhla yapılır. Kıyma, sarımsak, domates, salça, biber ve maydanoz ile baharatlar zırhtan geçirilerek hazırlanır. Gaziantep'in yemeğidir. Tescillendi, çok memnun olduk. İnşallah ülkemiz için hayırlı olur." diye konuştu.

Fırın ustası Yunus Emre Yanç da tescilden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Lahmacunu hazırladıktan sonra odun ateşinde pişiriyoruz. Bu lezzeti tatmaları için Türkiye ve dünyanın dört bir yanından müşterilerimizi Gaziantep'e bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de ihale usulsüzlüğü operasyonunda 3'ü belediye çalışanı 4 şüpheli yakalandı
Gaziantep lahmacunu AB'den coğrafi işaret tescili aldı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Hasan ve Selim İmamoğlu ifade verdi
CHP İstanbul il yönetiminin uzaklaştırılmasına yönelik itiraz reddedildi
İstanbul Valisi Gül, yılın 10 ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı

Benzer haberler

Gaziantep lahmacunu AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Gaziantep lahmacunu AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Türk kahvesi, Türkiye'nin AB'de tescil edilen ilk "geleneksel ürün adı" oldu

AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Türkiye birçok konuda birlikte çalıştığımız önemli bir ortak

AB'de vergilerin GSYH'ye oranı 2024'te yüzde 40,4 oldu

AB'de vergilerin GSYH'ye oranı 2024'te yüzde 40,4 oldu
AB’nin Rus gazından çıkışı "dikkatli geçiş" gerektiriyor

AB’nin Rus gazından çıkışı "dikkatli geçiş" gerektiriyor
AB savunma atılımlarında başarılı olmak için Nordik ülkeleriyle işbirliği istiyor

AB savunma atılımlarında başarılı olmak için Nordik ülkeleriyle işbirliği istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet