Dolar
42.05
Euro
48.51
Altın
4,025.89
ETH/USDT
3,853.00
BTC/USDT
109,882.00
BIST 100
10,951.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

AB'de vergilerin GSYH'ye oranı 2024'te yüzde 40,4 oldu

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde geçen yıl toplam vergilerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı yüzde 40,4'e seviyesine ulaştı.

Ata Ufuk Şeker  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
AB'de vergilerin GSYH'ye oranı 2024'te yüzde 40,4 oldu

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerde 2024 yılında vergilerin ve net sosyal katkıların GSYH'ya oranlarına ilişkin verileri yayımladı.

Verilere göre, AB'de 2023 yılında yüzde 39,9 olan vergilerin GSYH'ye oranı, 2024'te yüzde 40,4'e çıktı. Böylece, 2024 yılında AB ülkelerinde vergi ve sosyal katkı paylarından elde edilen toplam gelir 2023 yılına kıyasla 387 milyar avro artarak 7 trilyon 281 milyar avroya ulaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Avro Bölgesi'nde de 2023'te yüzde 40,5 olan vergilerin GSYH'ye oranı, geçen yıl yüzde 40,9 seviyesine yükseldi. Avro Bölgesi'nde vergi ve sosyal katkı paylarından sağlanan gelir, 2023 yılına kıyasla 291 milyar avro yükselerek 6 milyar 226 milyar avroya çıktı.

Danimarka'da 2024'te vergilerin GSYH'ye oranı yüzde 45,8 oldu. Onu yüzde 45,3 ile Fransa, yüzde 45,1 ile Belçika, yüzde 43,8 ile Avusturya, yüzde 42,7 ile Lüksemburg, yüzde 42,6 ile İtalya, yüzde 42,5 ile İsveç, yüzde 42,3 ile Finlandiya, yüzde 41,7 ile Yunanistan ve yüzde 40,9 ile Almanya izledi.

Söz konusu dönemde vergilerin GSYH'ye oranının en düşük olduğu ülkeler yüzde 22,4 ile İrlanda, yüzde 28,8 ile Romanya ve yüzde 29,3 ile Malta olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Türkiye'miz sahip olduğu güçle küresel yeniden kurulum aşamasının önemli aktörlerinden biridir
Bakan Fidan: Netanyahu, Gazze'de ateşkesi ihlal etmek ve soykırımı yeniden başlatmak için bahane aramakta
TRT World Forum 2025 İstanbul'da başladı
Bakan Kurum: Ülkemizin denizlerini ve göllerini koruyabilmek için çok önemli adımlar atıyoruz
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Benzer haberler

AB'de vergilerin GSYH'ye oranı 2024'te yüzde 40,4 oldu

AB'de vergilerin GSYH'ye oranı 2024'te yüzde 40,4 oldu

AB’nin Rus gazından çıkışı "dikkatli geçiş" gerektiriyor

Avrupa güvenliğinde "SAFE" dönemi: Türkiye'nin katılması neden önemli?

AB: Nükleer deneme tartışmalarında Rusya ve ABD aynı sepete koyulmamalı

AB: Nükleer deneme tartışmalarında Rusya ve ABD aynı sepete koyulmamalı
Türk-Alman ilişkilerinde stratejik ortaklık yeniden mi başlıyor?

Türk-Alman ilişkilerinde stratejik ortaklık yeniden mi başlıyor?
AB savunma atılımlarında başarılı olmak için Nordik ülkeleriyle işbirliği istiyor

AB savunma atılımlarında başarılı olmak için Nordik ülkeleriyle işbirliği istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet