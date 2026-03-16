AB'den Orta Doğu ülkelerine yaklaşık 458 milyon avro insani yardım

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2026 yılında Filistin, Lübnan, Suriye, Ürdün ve Mısır için yaklaşık 458 milyon avroluk insani yardım sağlanacağını bildirdi.

Şerife Çetin  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Brüksel

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, bölgeden bazı büyük bağışçıların çekildiği ve uluslararası insancıl hukukun ciddi baskı altında olduğu anımsatıldı.

Buna göre, Suriye için 210 milyon avro tutarındaki AB insani yardımı, ülke genelinde acil müdahale ve koruma faaliyetlerini destekleyecek.

Söz konusu finansmanla gıda yardımı, sağlık hizmetleri, barınma, temiz su temini ve okul dışında kalan çocuklara eğitim gibi alanlarda destek sağlanacak.

Filistin için ayrılan 124 milyon avroluk kaynak ise gıda yardımı, sağlık, koruma, barınma ve eğitim alanlarında kullanılacak.

Lübnan’a sağlanacak 100 milyon avro ile acil sağlık hizmetleri, temel yardım, koruma hizmetleri, barınma ve okul dışındaki çocuklar için eğitim desteklenecek.

Ürdün için ayrılan 15,5 milyon avro ile sağlık ve koruma gibi temel hizmetler sürdürülecek, kamplarda ve kamp dışında yaşayan mültecilerin ihtiyaçları karşılanacak.

Mısır için sağlanacak 8 milyon avro ise en kırılgan gruplara çok sektörlü destek sağlanmasında kullanılacak. Bu kapsamda okul dışında kalan çocuklara eğitim verilmesi ve afet hazırlığına yönelik bölgesel programların desteklenmesi planlanıyor.

