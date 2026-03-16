Dolar
44.19
Euro
50.77
Altın
5,014.93
ETH/USDT
2,287.50
BTC/USDT
73,781.00
BIST 100
12,933.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yeni tur müzakerelerin yapılmasını bekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yeni tur müzakerelerin yapılmasını beklediklerini belirterek, "Şu anda Amerikalı müzakerecilerin öncelikleri farklı. Onların başka alanlarda işleri var." dedi.

Dmitri Chirciu  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Moskova

Peskov, başkent Moskova’da, gazetecilerin güncel konularla ilgili sorularını yanıtladı.

"ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı yürütülen savaştan dolayı Ukrayna krizinin çözüm sürecine ilgisini kaybettiği" yönündeki haberleri değerlendiren Peskov, şunları kaydetti:

"Trump'ın son günlerdeki açıklamaları tam tersini gösteriyor. Trump, bu sürece ilgisini kaybetmedi. Bundan ziyade o, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'e anlaşma yapmayı şiddetle tavsiye ediyor. Bu açıklamalardan, müzakere sürecindeki en büyük engelin Ukrayna tarafı olduğu anlaşılıyor."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Peskov, yeni tur müzakerelerin tarih ve yerinin henüz belirlenmediğine işaret ederek, "Müzakerelerin yapılmasını bekliyoruz. Maalesef bariz nedenlerden dolayı müzakerelerin yeri ve tarihi konusunda henüz mutabık kalınmadı ancak bunun yakında mümkün olacağını düşünüyoruz. Şu anda Amerikalı müzakerecilerin öncelikleri farklı. Onların başka alanlarda işleri var." diye konuştu.

Peskov, Zelenskiy'nin "Rusya'nın İran'a insansız hava araçları Şahid tedarik ettiği" yönündeki açıklamasını yorumsuz bırakarak, "Bunu Kiev yönetiminin başına sormalısınız." ifadesini kullandı.

Sözcü Peskov, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in yaralandıktan sonra Moskova'ya tedavi için gizlice getirildiği yönündeki iddialara da yorumsuz bıraktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet