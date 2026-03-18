İran, Körfez ülkelerinde bulunan ABD üslerine misilleme saldırıları düzenledi
Ankara
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasında bir balistik füze ve 13 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.
Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkenin doğusuna yönelik yeni İHA saldırılarının engellendiği belirtildi.
Açıklamada, 13 İHA'nın doğu bölgesinde savunma sistemlerince imha edildiği ifade edilirken, İHA'ların kaynağına ilişkin bilgi verilmedi.
Suudi Arabistan'ın güneydoğusunda yer alan el-Harc vilayetine doğru bir balistik füzenin tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği kaydedildi.
Açıklamada, hava savunma füzesinden bazı parçaların Prens Sultan Hava Üssü civarına düştü ancak herhangi bir hasara yol açmadığı ifade edildi.
Öte yandan Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğudaki el-Harc vilayetinde saldırı tehdidi nedeniyle sirenlerin çaldığı bilgisi paylaşıldı.
Kuveyt
Kuveyt ordusunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'dan ülkeye yönelik yeni saldırıların gerçekleştiğine işaret edildi.
Ülkede duyulan patlama seslerinin, füze ve İHA saldırılarına karşı devreye giren hava savunma sistemlerinden kaynaklandığı aktarıldı.
Açıklamada, yetkili merciler tarafından yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına herkesin uyması talep edildi.
Kuveyt Ulusal Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Cadan Fazıl Cadan, yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Muhafızlar sorumluluğundaki bölgelerde 7 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.
Cadan, Ulusal Muhafızlar birliklerinin, Kuveyt'in korunmasını ve savunmasını her şeyin üstünde tutarak güvenliği ve istikrarı sağlamaya çalıştıklarını belirtti.
Birleşik Arap Emirlikleri
BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, balistik füze ve İHA'ların, hava savunma sistemleri ve savaş uçakları tarafından düşürülmesinden kaynaklandığı ifade edildi.
Açıklamada, hava savunma birimlerinin İran kaynaklı saldırılara karşı etkin bir şekilde hazır olduğu vurgulandı.
BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan fırlatılan füze ve İHA'lara karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği duyuruldu.
Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan patlama seslerinin de hava savunma sistemlerinin, füze ve İHA'ları imha etmesinden kaynaklandığı kaydedildi.
İran'ın 18 gündür süren 2 bini aşkın saldırısını şiddetle kınıyoruz
BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, yaptığı yazılı açıklamada, İran'dan ülkeye yönelik gerçekleşen saldırılarda yaşamını yitirenler için taziye dileklerinde bulundu.
İran'ın 18 günden beri BAE'ye yönelik saldırılarında 2 binden fazla balistik ve seyir füzesi ile İHA kullandığını aktaran Bin Zayid, BAE'ye yönelik saldırılarda havalimanlarının yanı sıra yerleşim alanları ve sivil altyapıların hedef alındığını ifade etti.
Bin Zayid, İran saldırılarının BAE egemenliğini ihlal ettiği gibi bölgesel güvenlik ve istikrarı da tehdit ettiğine işaret ederek, "BAE olarak, ülkemizi ve hayati öneme sahip tesislerimizi hedef almaya devam eden bu saldırıları en sert ifadelerle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
BAE'nin her türlü tehditle başa çıkmaya hazır olduğunun altını çizen Bin Zayid, bu saldırılara karşı ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını koruma çabalarından taviz vermeyeceklerini belirtti.
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.