Dolar
44.21
Euro
51.07
Altın
4,996.06
ETH/USDT
2,341.00
BTC/USDT
74,519.00
BIST 100
13,217.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail'in saldırısı nedeniyle Beyrut’un Dahiye bölgesine bombalar düşüyor İran'ın misillemesinde Tel Aviv'e bombalar düşüyor
logo
Dünya

Bahreyn Kralı Al Halife, ABD Başkanı Trump ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Mahmut Geldi  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
Bahreyn Kralı Al Halife, ABD Başkanı Trump ile bölgesel gelişmeleri görüştü

İstanbul

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Al Halife, Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bölgedeki güncel gelişmeler ışığında Bahreyn ile ABD arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin ele alındığı görüşmede, ortak ilgi alanlarına giren bölgesel ve uluslararası konular konuşuldu.

Görüşmede, ülkesinin Bahreyn ve Körfez'deki diğer ülkelere tam desteğini dile getirerek güvenlik ve istikrarlarını koruma taahhüdünü teyit eden Trump, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik misillemelerini kınadı.

Bahreyn Kralı Al Halife, ABD'nin Bahreyn ve Körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet